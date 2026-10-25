La seconda stagione di Black Doves debutta su Netflix il 5 novembre. Keira Knightley e Ben Whishaw tornano nei panni di Helen Webb e Sam, due agenti sotto copertura di un’organizzazione clandestina, e intorno a loro cresce il gruppo dei nuovi ingressi nel cast.

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Quando esce la seconda stagione

La data di debutto è stata annunciata all’Edinburgh TV Festival e poi confermata dal trailer, pubblicato dalla piattaforma lo scorso 24 settembre. I sei episodi saranno disponibili tutti insieme, come già accaduto con la prima stagione, esordita su Netflix il 5 dicembre 2024.

Quel debutto aveva ricevuto recensioni positive: oggi la serie ha il 92% su Rotten Tomatoes, con il bollino Certified Fresh. Nei mesi successivi Black Doves è rimasta per sei settimane nella top 10 globale di Netflix, con 248,8 milioni di ore di visione, pari a 45,3 milioni di visualizzazioni complete.

I nuovi ingressi nel cast

Accanto ai protagonisti, la nuova stagione porta in squadra Ambika Mod, Sam Riley, Neve Campbell, Babou Ceesay, Sylvia Hoeks, Goran Kostic e Samuel Barnett. Mod interpreta Laila, un’agente dei Black Doves anarchica e pungente. Riley è Patrick, l’emissario di un’organizzazione misteriosa che offre a Sam una via d’uscita. Ceesay veste i panni di Mr. Conteh, mentre Campbell è Cecile Mason, inviata della difesa statunitense. A Hoeks e Kostic toccano Katia e Alexi Chernov, a Barnett il ruolo di Jerry. Sarah Lancashire torna a interpretare la loro handler.

Omari Douglas, che nella prima stagione aveva dato il volto a Michael, l’ex fidanzato di Sam, non ci sarà. Dietro la serie c’è ancora Joe Barton, creatore e autore dei testi, nonché produttore esecutivo con Jane Featherstone, Chris Fry e Keira Knightley. Julian Farino e Kieron Hawkes firmano la regia degli episodi.

Helen e Sam, tra segreti di Stato e vecchi guai

Per Helen le cose si complicano: sta per diventare la moglie del primo ministro britannico, una posizione che le garantirà un accesso molto più ampio ai segreti di Stato, ma anche un controllo assai più stretto. Intanto diversi membri dei Black Doves sono stati assassinati, e a lei e a Sam tocca ricostruire cosa è successo, mentre le loro vite sono più in pericolo che mai. Sam, dal canto suo, è ridotto a bere da solo nei bar di Soho e ad accettare incarichi pagati poco.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI