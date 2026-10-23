Jamie Dornan si sdoppia per aprire il nuovo anno su Netflix: nella miniserie in sei episodi The Twin, disponibile dal 1° gennaio, l’attore interpreta i gemelli Adam e Lee, divisi tra un legame di sangue e un triangolo sentimentale che si rivela fatale.

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Chi c’è davanti e dietro la macchina da presa

A dare il volto a Nicola è Mackenzie Davis, mentre Iain De Caestecker veste i panni di Marty e Gary Lewis quelli di Keith; nel cast figura anche Mabel Strachan, che interpreta Sophie. La regia è affidata a Jeremy Lovering, e il copione porta le firme di Sarah Dollard, Hanna Jameson, Scout Cripps, Kam Odedra e Joy Wilkinson. Alla produzione lavorano Complete Fiction, con Nira Park e Rachael Prior tra i produttori esecutivi, e Wiip, rappresentata da David Flynn e Paul Lee; lo stesso Lovering, Dornan e la Dollard compaiono anch’essi come produttori esecutivi. In origine il progetto aveva un altro titolo, The Undertow.

Un noir tra passioni e segreti

Al centro della storia c’è Nicola, che nel matrimonio con Adam non trova più nulla in grado di nutrirla. Sull’orizzonte ricompare Lee, il gemello identico del marito, e con lui riaffiora un amore del passato mai davvero sepolto. Un incidente improvviso, deciso in una manciata di secondi, uccide Adam e rovescia ogni equilibrio: da quel momento Nicola è disposta a qualunque cosa pur di mettere al riparo i propri figli. Nasce così un patto con Lee, che prende il posto del fratello e insieme a lei prova a custodire il segreto per una settimana, mentre le indagini stringono il cerchio. La vicenda si svolge nelle Highlands scozzesi ed è il rifacimento della serie norvegese Twin, ideata da Kristoffer Metcalfe e interpretata da Kristofer Hivju.

Highlands, riprese e un Capodanno d’attesa

Le riprese si sono chiuse a metà 2024 tra le Highlands, il Sutherland e l’isola di Mull, e ciascun episodio dura all’incirca un’ora. L’uscita era stata annunciata per il 2026, salvo poi essere spostata al 1° gennaio 2027. Lo slot di Capodanno su Netflix nel Regno Unito spettava da tre anni a Harlan Coben, ma stavolta The Woods ha terminato le riprese soltanto a ottobre, lasciando libero il posto per The Twin. Dopo questa serie, Dornan sarà in The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum, dove interpreta Aragorn.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI