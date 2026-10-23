Cambio nel cast di Feral, la nuova serie Netflix tratta dal romanzo Savages di Shirley Conran: Philippa Northeast interpreterà Suzy, ruolo che in un primo momento era stato affidato a Quintessa Swindell.

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Il passaggio di consegne nel ruolo di Suzy

La sostituzione è stata annunciata in esclusiva e non è accompagnata da spiegazioni: sulle ragioni dell’uscita di scena di Swindell non è stato detto nulla. Nel libro del 1987 Suzy è descritta come una donna sensuale e viziata, una delle quattro protagoniste attorno a cui ruota la vicenda. Northeast arriva da My Brilliant Career e da Territory, e aveva già lavorato con la regista Emma Freeman in The Newsreader e The Family Next Door.

La storia segue quattro donne molto diverse tra loro, che accompagnano i mariti, dirigenti di una società mineraria, in una vacanza aziendale su un’isola tropicale splendida e letale. Quando gli affari poco limpidi degli uomini le mettono tutte in pericolo, le quattro devono imparare a sopravvivere alla giungla e a sopportarsi l’una con l’altra, mettendo da parte diffidenze, insicurezze e vanità.

Chi affianca Northeast

A guidare il gruppo è Jessica Gunning, fresca del Golden Globe vinto per il ruolo in Baby Reindeer di Richard Gadd, nei panni di Annie. Con lei recitano Michelle Dockery nel ruolo di Julia e Genevieve O’Reilly in quello di Silvana; Dolly de Leon interpreta Elena. La sceneggiatura porta la firma di Jude Mack, mentre la regia è di Emma Freeman.

Riprese in Queensland entro la fine dell’anno

La produzione è affidata a Hera Pictures, la stessa casa dietro Hamnet, in associazione con Warner Bros. International Television Production, con Laurie Borg come produttrice. Il formato prevede sette episodi da un’ora ciascuno, che verranno girati in Queensland entro la fine dell’anno tra la foresta pluviale della Gold Coast e le isole delle Whitsundays. Freeman, che ha diretto di recente il dramma ABC Dustfall sulla Gold Coast, si occupa degli episodi da 60 minuti. Screen Queensland annovera Feral tra le produzioni Netflix girate nello stato, accanto a Allen, The Mosquito Bowl, Wonka’s The Golden Ticket e Boy Swallows Universe. Netflix, però, non ha ancora annunciato una data di uscita per la serie.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI