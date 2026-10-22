Il ritorno di Glee riparte da Rachel Berry. Lea Michele è in trattative per riprendere il ruolo che l’ha resa celebre nel revival annunciato mercoledì da Disney+ e Hulu, con 20th Television alla produzione.

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La trattativa e l’annuncio delle piattaforme

Il progetto ha già ottenuto un ordine di serie, ma sui contenuti filtra pochissimo: non è dato sapere dove si troverà Rachel nel presente né quale forma avrà la nuova stagione. Nel comunicato diffuso mercoledì non compaiono nemmeno i nomi dei creatori originali, Ryan Murphy, Brad Falchuk e Ian Brennan, anche se secondo fonti vicine alla produzione si tratterebbe soltanto di una formalità in attesa delle ultime firme. I rappresentanti di Disney e di Murphy hanno preferito non commentare, e le richieste inviate ai portavoce di Michele non hanno ancora ricevuto risposta.

Le indiscrezioni sulla buona riuscita dell’accordo restano comunque ottimiste. Una fonte ha lasciato intendere che l’attrice sia ormai dentro il progetto, mentre un’altra ha spiegato che

è ancora presto, ma la situazione è positiva e siamo felici di riunire la band

. Michele sarebbe la prima interprete del cast originale a essere collegata ufficialmente alla nuova serie.

Rachel Berry, da McKinley al palco di Broadway

Michele ha vestito i panni di Rachel in tutte e sei le stagioni della serie originale, trasmesse dal 2009 al 2015. La sua Rachel era la vocalist di punta dei New Directions, il coro del McKinley High, con un sogno dichiarato e inseguito con ostinazione: diventare una stella di Broadway. Il sogno si realizza nella puntata conclusiva del 2015, con la vittoria di un Tony Award. Per quel ruolo l’attrice ha collezionato una candidatura agli Emmy e due ai Golden Globe.

Prima di approdare a Glee, Michele aveva già calcato i palchi teatrali con diverse produzioni, tra cui Spring Awakening. Più di recente è stata protagonista del revival di Chess a Broadway e, nel 2022 e 2023, di Funny Girl.

Il cast e i piani di Murphy

Murphy aveva sfiorato pubblicamente l’idea di un ritorno già ad agosto, dicendosi intenzionato a valutare l’ipotesi:

Per moltissime persone che oggi hanno vent’anni quella serie è stata parte della crescita e ha significato qualcosa. Anche la musica significava qualcosa. Quindi proviamo a ragionarci e vediamo cosa ne esce

. A settembre era andato oltre, raccontando in un’intervista di aver completato con Falchuk e Brennan un copione per una nuova versione del programma. Nella stessa occasione aveva detto di essere stato in contatto con una decina di membri del cast originale, tutti entusiasti all’idea, pur con molte domande.

Qualche segnale era arrivato anche dai social. Heather Morris, che nella serie interpretava Brittany S. Pierce, ha scritto su Instagram che il suo personaggio è vivo e vegeto e pronto a tornare, mentre Chord Overstreet, cioè Sam, ha commentato su X con un messaggio che parla di reunion. Disney non ha ancora reso noto chi sarà della partita, e il ritorno dovrà fare i conti con le assenze: da quando la serie si è chiusa sono venuti a mancare Cory Monteith, Mark Salling e Naya Rivera. Poco prima dell’annuncio ufficiale, la stessa Michele aveva dichiarato che le avrebbe fatto piacere partecipare a un reboot di Glee.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI