HBO ha reso noti i nomi che guideranno la quinta stagione di True Detective: Nicolas Cage e Antonio Banderas saranno i protagonisti della nuova annata, il cui primo ciak è fissato nel 2027. La messa in onda e la distribuzione in streaming passeranno poi da HBO Max, Sky e Now.

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Cage e Banderas, un duo inedito

Nel cast principale Cage vestirà i panni di Henry Logan, mentre Banderas sarà Rai García. Entrambi figurano anche tra i produttori esecutivi del progetto. I due attori non si sono mai trovati insieme sul set fino a oggi, e questa sarà la loro prima collaborazione davanti alla macchina da presa. Banderas arriva dal biopic su Anthony Bourdain intitolato Tony; sul piccolo schermo aveva già interpretato Pablo Picasso nella serie antologica Genius, ruolo che gli è valso una nomination agli Emmy.

A dare il là all’annuncio era stato lo stesso Cage, che durante un panel al New York Comic Con aveva lasciato capire come l’accordo fosse ormai cosa fatta.

“Penso che probabilmente farò un’altra stagione televisiva. Penso che potrei fare una stagione di True Detective“, ha raccontato. “Va bene che sia il primo ad annunciarlo, vero?”

HBO ha poi reso pubblica la notizia con un teaser che ha ripercorso le coppie delle stagioni precedenti, da Matthew McConaughey e Woody Harrelson a Colin Farrell e Vince Vaughn, prima di svelare il nuovo duo.

Chi lavora dietro la macchina da presa

Al timone creativo torna Issa López, già showrunner, regista e sceneggiatrice della quarta stagione, True Detective: Night Country. Per la quinta ricoprirà gli stessi ruoli, guidando il progetto come showrunner, autrice, regista e produttrice esecutiva, affiancata alla scrittura e alla produzione esecutiva da Daniel Zelman. Nel gruppo dei produttori esecutivi compaiono anche Mari Jo Winkler, Kathleen McCaffrey, Steve Golin e Richard Brown, insieme ai nomi storici della serie: l’ideatore Nic Pizzolatto, il regista Cary Joji Fukunaga e le star della prima stagione, Woody Harrelson e Matthew McConaughey.

Jamaica Bay, un caso top secret e i fili con Night Country

La nuova stagione si svolgerà a Jamaica Bay, New York, lontano dall’eterna notte artica dell’Alaska che aveva fatto da sfondo alla quarta. Henry Logan è un detective della polizia newyorkese che indaga sul mistero al centro della storia. Come da tradizione per la saga antologica, i dettagli sull’intreccio restano riservati.

Si sa che le strade di Logan e di Rai García finiranno per incrociarsi, in un capitolo dalle tinte oscure e dalla forte tensione psicologica, costruito sui tormenti interiori dei protagonisti e sulle crepe morali che accompagnano la risoluzione di un caso complesso.

López ha precisato che la quinta stagione non sarà una continuazione diretta di Night Country, ma che non mancheranno fili narrativi e collegamenti, sulla falsariga di quanto era accaduto tra la quarta stagione e la prima: “personaggi diversi, ambientazione diversa, ma molti collegamenti con Night Country”. HBO ha aggiunto che il nuovo capitolo si muove nello stesso universo, un elemento che lascia intendere come una parte del realismo magico della stagione precedente possa tornare.

Il confronto con Night Country è alto: quella annata è stata finora la più vista della serie, con 12,7 milioni di spettatori cross-platform, mentre il totale delle candidature agli Emmy raccolte dal titolo arriva a 41, con sei vittorie.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI