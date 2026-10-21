È già online il primo teaser di Night Tales Club, la nuova serie originale giapponese dal taglio soprannaturale e thriller presentata da Disney+. Sei episodi, in arrivo a gennaio 2027, ispirati a una raccolta di racconti dell’orrore firmata da Ichi Sawamura.

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Il club che compra storie di fantasmi

Al centro della vicenda c’è Hojo, all’anagrafe Hōjō Zen’ichi, uomo d’affari a capo di ALAYA, colosso delle scienze della vita e dell’ingegneria medica, ossessionato da tutto ciò che non trova spiegazione. Convinto che fantasmi, mostri e altre anomalie soprannaturali siano bug dentro una cospirazione più grande, comincia a invitare chiunque abbia un’esperienza da raccontare e delle prove da mostrare nel suo Night Tales Club. In cambio mette sul tavolo 20 milioni di yen, consegnati in lingotti d’oro, circa 126.000 dollari. Ogni puntata ospita una storia misteriosa diversa, sempre raccontata da lui.

Sei episodi, sei registi

Hojo ha il volto di Takayuki Yamada. Dietro la macchina da presa si alternano invece firme diverse per ogni episodio, una lista che dice molto su quanto la produzione punti sul cinema dell’orrore: Kiyoshi Kurosawa (Cure), Takashi Shimizu (Ju-On), Shinzo Katayama (Gannibal), Yukiko Sode (Aristocrats), Yuichiro Sakashita (I Can’t Cry With Your Face) e Yosuke Nakamura (Higuma!!). Le sequenze che hanno per protagonista Hojo portano invece la firma di Kenji Nakajima, già regista di The Naked Director e Tokyo Swindlers.

Dai racconti di Sawamura allo schermo

L’adattamento è curato dallo stesso autore dei testi originali, che ha commentato così il progetto:

As the original author of these stories, I feel an enormous sense of surprise and joy that they will soon be available on screen to scare audiences around the world.

La raccolta da cui parte la serie, pubblicata nel 2024, si intitola Atama no Ōkina Ke no Nai Kōmori e contiene otto racconti, sei dei quali arrivano sul piccolo schermo. Sawamura non è un nome nuovo per chi segue l’horror giapponese: il suo romanzo d’esordio, Bogiwan ga Kuru, ha vinto il Japan Horror Novel Award ed è diventato nel 2018 il film It Comes, diretto da Tetsuya Nakashima. Alla colonna sonora lavora Yoshihiro Hanno, mentre la produzione è affidata a Pipeline e Chiaroscuro, con Yusuke Wakabayashi e Teruhisa Yamamoto come produttori. La serie sarà disponibile su Disney+ e anche su Hulu, sotto il banner Star.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI