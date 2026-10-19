The Land arriva su Disney+ il 15 febbraio 2027, il giorno dopo il Super Bowl, con i primi due episodi. Da lì la serie drammatica firmata da Dan Fogelman occuperà la programmazione del lunedì con un nuovo capitolo a settimana.

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Un debutto internazionale tra Hulu e Disney+

Negli Stati Uniti il titolo sarà disponibile su Hulu e, per gli abbonati al pacchetto, anche tramite Hulu su Disney+, mentre il pubblico internazionale lo troverà direttamente su Disney+. L’esordio è fissato subito dopo la finale del campionato NFL, una collocazione che porta la fiction nel mezzo di una delle settimane più seguite dagli appassionati di football americano.

La reunion Fogelman-Moore e il cast

Al comando creativo del progetto c’è Dan Fogelman, che firma creazione e produzione nel ruolo di showrunner. Con lui torna Mandy Moore, già protagonista di This Is Us, e nel cast entra Christopher Meloni. Il gruppo si completa con Chace Crawford, Sam Corlett, Tanner Zagarino, Chloe Bennet, Bridget Moynahan, William H. Macy e Omar Epps. Dietro la produzione ci sono 20th Television e Skydance Sports: Jess Rosenthal, Kevin Falls e Justin Adler figurano tra i co-produttori, mentre per Skydance Sports compaiono David Ellison, Jesse Sisgold e Jason T. Reed.

Sul campo dei Cleveland Browns e nei piani alti

Il racconto si muove dentro la NFL e segue le vicende dei Cleveland Browns. Danny Roarke, allenatore reduce da stagioni difficili, ha un’ultima occasione per difendere il proprio posto e rilanciare la squadra, e il suo destino si intreccia con quello di Connor Roarke, quarterback appena scelto al draft da Ohio State e, soprattutto, suo figlio, interpretato da Sam Corlett.

Sul versante dirigenziale, il proprietario Hal Durkin, a cui dà volto William H. Macy, deve decidere quale delle due figlie sia pronta a raccogliere la sua eredità. Tra le due c’è anche il personaggio di Chloe Bennet, al centro di un confronto per il futuro della franchigia. Omar Epps veste invece i panni di Colin Stark, coordinatore offensivo dei Browns.

La storia non è tratta da fatti reali, ma la produzione ha cercato una rappresentazione credibile degli ambienti NFL, ingaggiando giocatori professionisti come consulenti. Le riprese sono partite nell’ottobre 2025.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI