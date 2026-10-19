Durante l’estate Alfonso Signorini ha avuto un contatto riservato con il gruppo di lavoro di Ballando con le Stelle. A raccontarlo è Gabriele Parpiglia, secondo cui il colloquio è stato lungo e si è chiuso con un rifiuto da parte del conduttore.

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Il colloquio estivo e il no

Nella sua newsletter, Parpiglia scrive che l’ex conduttore del Grande Fratello Vip ha parlato in gran segreto con chi lavora al programma di Milly Carlucci. Su questo punto il retroscena resta vago, perché non è chiaro se l’ipotesi riguardasse un posto in giuria o una partecipazione come ballerino. Quello che emerge con chiarezza è la risposta finale, un no. Parpiglia sostiene anche che la ricostruzione non sarebbe smentibile.

“Ha avuto in gran segreto una lunga chiacchiera con il team di Ballando con le stelle (…) Giuria o ballerino? Non lo sappiamo. Ma sappiamo che la notizia non può essere smentita e sappiamo che poi è arrivato il no”.

Il possibile ruolo in giuria

Il dubbio sul ruolo mancato si lega ai cambiamenti che hanno attraversato il programma: in quel periodo Selvaggia Lucarelli e Fabio Canino non sono tornati in giuria, e questo ha alimentato l’idea che Milly Carlucci potesse pensare a Signorini come nuovo giurato. Se avesse accettato, sarebbe stato un colpo tutt’altro che banale per la trasmissione.

Una pausa cominciata a dicembre

Il contatto arriva in un periodo delicato per Signorini. A dicembre 2025 è finito al centro delle accuse di Fabrizio Corona nel podcast Falsissimo. Ha scelto di autosospendersi da Mediaset e ha querelato Corona per diffamazione aggravata e diffusione di materiale privato, e da allora si è tenuto lontano dagli studi.

Non ha però chiuso del tutto la porta. In un’intervista estiva ha spiegato di non sentire la mancanza delle telecamere, aggiungendo però che un ritorno non era da escludere: “Mai più tv? No, non è detto. Non escludo che la televisione torni nella mia vita”.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI