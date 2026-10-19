Guillermo Mariotto torna sul confronto tra Barbara d’Urso e Ornella Muti a Ballando con le stelle. Ospite nel salotto di Caterina Balivo, il giurato del dance show ha commentato la scorsa puntata senza troppe cautele, mettendo in discussione sia l’accostamento tra le due esibizioni sia il voto assegnato dalla nuova giurata.

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Un paragone che non si doveva fare

Al centro delle critiche di Mariotto non c’è la presunta gelosia, ma un accostamento che lo stilista considera fuori luogo: quello tra il tango ballato l’anno scorso da Barbara d’Urso e quello portato in pista da Ornella Muti insieme a Pasquale La Rocca. A suo avviso un giurato non dovrebbe mettere a confronto una propria esibizione con quella di un concorrente. «Non capisco questo paragone tra il tango fatto da una e dall’altra», ha detto, prima di spiegare perché le due performance non stiano insieme.

«Il tango della d’Urso era quello della passione partenopea, tipo la passione di Rossella Erra, invece quello della Muti era molto diverso. Quello di Ornella era un tango molto chic, perfetto, impeccabile, con la freddezza di una donna che ti attende per poi divorarti. È un’altra cosa, non si possono proprio paragonare. Non doveva paragonarli.»

Il confronto, in diretta, non era stato introdotto da Barbara d’Urso: un dettaglio che nel racconto dello stilista resta sullo sfondo, mentre il dibattito continua a ruotare intorno al suo nome.

Il voto, la diva e il confronto scansato

Sul rapporto con la collega Mariotto non si nasconde: «È facile andare in un altro programma a parlare dietro. Io vorrei lo dicesse davanti a lei. Ornella Muti è una diva, Barbara non regge il confronto e capisco che non ce la faccia», ha aggiunto, sostenendo che la giurata abbia evitato il confronto diretto. Le sue parole arrivano all’indomani della puntata in cui la diretta interessata aveva chiuso la polemica in un’altra trasmissione: «Li ho fatti giocare un po’, ma ieri ho messo fine alla telenovela», aveva detto.

Anche sul voto all’esibizione il giudizio è netto: «Si capiva che era un voto finto e recitato. Anche io ho dato 10 ma perché meritava 10». La nuova giurata, da parte sua, aveva riconosciuto la bellezza di Ornella Muti, precisando però che dalla sua esibizione con Pasquale La Rocca la passione non le era arrivata.

Tutto questo a pochi giorni dalla prima puntata di Ballando con le stelle, chiusa con il 25,6% di share e tredici vip in pista.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI