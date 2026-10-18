Da domenica 18 ottobre alle 21.20 arriva in prima visione su Tv2000 la miniserie We Were the Lucky Ones, con due episodi a serata fino all’8 novembre. La serie, già distribuita in Italia in streaming su Disney+, porta in chiaro una storia di speranza e resistenza familiare.

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La programmazione su Tv2000

L’appuntamento è fissato per le 21.20 di domenica 18 ottobre, con due episodi inediti ogni domenica fino all’8 novembre, per un totale di otto episodi. Il debutto televisivo in chiaro segue la prima distribuzione italiana in streaming su Disney+ e permette a un pubblico più ampio di seguire il racconto.

Una famiglia dispersa dalla guerra

Al centro della vicenda ci sono i componenti della famiglia ebrea polacca Kurc, separati all’improvviso dallo scoppio della Seconda guerra mondiale e sparsi tra continenti diversi. Per sfuggire alla cattura, ai campi di concentramento e all’Olocausto, genitori, fratelli e nipoti affrontano pericoli inimmaginabili con un obiettivo comune: sopravvivere e ritrovarsi. La miniserie adatta il bestseller Noi, i salvati di Georgia Hunter, ispirato alla storia vera della sua famiglia.

Nel cast Joey King interpreta Halina Kurc e Logan Lerman è Addy Kurc. Accanto a loro recitano Hadas Yaron, Henry Lloyd-Hughes, Amit Rahav, Sam Woolf, Michael Aloni, Moran Rosenblatt, Eva Feiler, Lior Ashkenazi e Robin Weigert. Il racconto segue cinque fratelli Kurc e i loro coniugi: Genek con la moglie Herta, in attesa del primo figlio; Mila con Selim e la figlia Felicia; Addy, che vive a Parigi e lavora come ingegnere e compositore musicale; Jakub; e Halina, la più giovane.

Dietro le quinte e volti del racconto

Erica Lipez è la showrunner e firma la sceneggiatura, mentre Thomas Kail dirige ed è anche produttore esecutivo. La serie è stata prodotta nel 2024 e ha debuttato in prima assoluta su Hulu il 28 marzo 2024, con finale il 2 maggio 2024. Le riprese si sono svolte a Bucarest, in Romania, e tra i produttori esecutivi figura anche Matt Damon. Il punteggio medio è di 7.7/10.

Il personaggio di Addy, giovane ebreo polacco che vive a Parigi come ingegnere e compositore, è ispirato al nonno della scrittrice Georgia Hunter da giovane, negli anni ’30. Joey King e Logan Lerman avevano già interpretato due fratelli sullo schermo, nel film Bullet Train del 2022.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI