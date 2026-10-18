Oggi, domenica 18 ottobre 2026, va in onda su Rai 1 la quarta puntata della cinquantunesima edizione di Domenica In, dagli studi Fabrizio Frizzi di Roma. Mara Venier è al timone per la diciottesima volta, la nona consecutiva, con Tommaso Cerno ed Enzo Miccio al suo fianco. La diretta copre la fascia dalle 14.00 alle 17.10 e si può seguire anche su RaiPlay, con una nuova band guidata dal frontman Timothy Cavicchini.

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Gli ospiti in studio

Il primo volto è quello di Barbara D’Urso, che si racconta senza filtri a Mara Venier. Impegnata come giudice a Ballando con le Stelle, davanti alla conduttrice ripercorre carriera e vita privata, tra aneddoti e ricordi. Le due sono legate da un’amicizia di lunga data: la Venier l’aveva invitata subito dopo l’addio a Mediaset.

Spazio poi alla musica con Orietta Berti, che presenta il singolo “Maledetto settembre” e lo canta insieme a Nina Zilli e al rapper Danti. L’attore e cabarettista Andrea Perroni porta in studio l’esperienza a Tale e Quale Show e qualche imitazione. Edoardo Leo presenta invece il film “Se ami qualcuno dillo”, diretto da Marco Bonini e co-prodotto dallo stesso attore, in sala dal 16 ottobre.

Attualità e rubriche

Nello spazio di attualità, Mara Venier e Tommaso Cerno affrontano le aggressioni avvenute a Roma per mano di due minorenni a bordo di una minicar: una di queste ha portato al ricovero l’attore Davide Iacopini. In studio intervengono i giornalisti Piero Sansonetti e Ilenia Petracalvina e la psicologa Flaminia Bolzan.

In Amici Miei arrivano alcuni protagonisti dello spettacolo, insieme a Enzo Miccio con la sua classifica Top5. Per Il pranzo della domenica, Savino Zaba si trova a San Martino nel Cimino, in provincia di Viterbo.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI