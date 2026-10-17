Tutto per la mia famiglia, la serie turca nota in patria come Kardeşlerim, continua a occupare il daytime di Canale 5 e il giovedì torna anche in prima serata. Gli episodi vanno in onda ogni giorno intorno alle 16:10 e si possono recuperare in streaming su Mediaset Infinity, con puntate pomeridiane che ormai durano una ventina di minuti. Nella settimana da lunedì 19 a venerdì 23 ottobre non mancano i colpi di scena.

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Nebahat, il divorzio e gli intrighi di Akif

Akif torna a casa soltanto per recuperare un po’ di vestiti, ma si imbatte nella rabbia di Nebahat, convinta che il marito abbia ormai intrapreso una nuova vita accanto a Suzan. A farle cambiare idea è Doruk, che le spiega come tra i due non ci sia stato alcun riavvicinamento, e la donna capisce di aver mandato via Akif sulla base di un malinteso. Sceglie quindi di mettere al corrente Resul di ogni cosa, ma lui non si fida e le riserva una confessione inattesa.

Akif, dal canto suo, è al settimo cielo: la procedura di divorzio è ormai agli sgoccioli e Suzan ha accettato il suo invito a cena. Il giorno successivo mette in mano alla consorte le carte da sottoscrivere. Nebahat rimane di sasso davanti alla fretta con cui l’uomo intende chiudere la loro unione e intuisce che il vero motore della decisione è la voglia di costruire qualcosa con l’altra.

Rabbiosa e delusa, si presenta ubriaca davanti all’abitazione della rivale insieme ad Ayla, dando vita a un faccia a faccia molto teso. Akif tenta di riportare la calma e in seguito conferma a Suzan di aver lasciato a Nebahat le carte del divorzio. Una volta riaccompagnata a casa da Ayla, la donna si apre con Doruk: il futuro senza il marito la spaventa. Il ragazzo la tranquillizza e le assicura che non la lascerà mai sola.

Sul fronte degli affari, Akif prova a giocare sulle difficoltà economiche di Resul e, mascherando l’offerta da acquisto delle quote societarie, spera di ricavare un vantaggio dalla posizione del socio. Resul fiuta subito il secondo fine nascosto dietro la proposta e, come suggerito da Nebahat, affida a Murat il compito di mettere insieme prove contro Akif. La sete di vendetta della donna non si è spenta, tanto che perfino il falò in giardino con cui ha bruciato gli abiti del marito le sembra insufficiente. Poi la polizia finanziaria si presenta da Resul senza preavviso, lasciandolo di stucco: dietro l’accaduto c’è proprio Akif, deciso a indebolire il socio e a rafforzare il proprio potere.

Il nuovo lavoro di Omer e i guai di Harika

Il nuovo impiego con Tayfun permette a Omer di mettere in tavola più cibo e di regalare alla famiglia qualche momento di serenità, e per il ragazzo arriva anche il primo vero appuntamento con Susen. Il lavoro, però, nasconde lati poco rassicuranti, e in Asiye cresce il sospetto che il datore di lavoro del fratello non meriti fiducia. Mentre affianca gli uomini di Tayfun nella riscossione di un debito, Omer scongiura il peggio: gli uomini di Ahmet stanno per colpire con un coltello e lui riesce a fermarli in tempo.

Le ristrettezze pesano anche sulla famiglia dello zio, in affanno con le rate del prestito bancario. Nel frattempo Omer comincia a maneggiare il denaro con una leggerezza che non gli è propria e, davanti ai dubbi di Asiye, cerca di rassicurarla con un regalo. Le cose si complicano quando Tayfun gli consegna centomila lire da portare a scuola: lo zaino con dentro il denaro viene confuso per errore con quello di Harika, che si imbatte nei soldi e comincia a spenderli senza immaginare dove andrà a finire.

Harika finisce addirittura al centro di un’aggressione: un uomo cerca di rapinarla e lei si difende sferrandogli un colpo alla testa con una pietra. Per questo finisce in questura, con il rischio di complicare ancora le cose, ma Akif ne approfitta per intervenire e strapparle la promessa di rigare dritto da quel momento in poi. Quanto a Omer, strappa a Tayfun un’intesa: il denaro verrà restituito a rate, anche se il suo giro di affari continua a tenere Asiye con il fiato sospeso.

Sul fronte dei sentimenti, Orhan non si avvicina a Sengul, che pure si sta dando da fare per riaverlo. Per riconquistare il marito, la donna segue i consigli amorosi quanto mai discutibili di Ogulcan, convinto di saperne molto di relazioni, ma le manovre non sortiscono l’effetto voluto e tra i due si continua a litigare.

A scuola tra aste, gelosie e scontri

A scuola viene indetta un’asta di beneficenza il cui ricavato servirà a finanziare una biblioteca in un istituto gemellato; nel laboratorio d’arte, invece, i ragazzi prepareranno i pezzi che finiranno sul banco della vendita. Intanto Ozge punta a conquistare Doruk e a tenerlo lontano da Asiye, che continua a mostrarsi indecisa alternando momenti di freddezza a piccoli gesti da cui traspare un sentimento ancora vivo.

Per Doruk si riaccende la speranza di tornare insieme alla ragazza quando, recandosi a casa di lei per riportarle le tempere che aveva lasciato a scuola, scopre che conserva ancora il pinguino ricevuto in regalo da lui. Convinto che Asiye provi ancora qualcosa, si presenta all’asta con un pinguino su cui ha applicato una bandiera dell’amore. Attorno a quell’oggetto si accende una contesa serrata fra Suzan e Nebahat, che se lo aggiudica per quindicimila lire: uno degli episodi più ricordati della giornata.

Mentre Omer e i suoi amici cercano disperatamente lo zaino scomparso e Harika continua a spendere il denaro trovato, Doruk fa di tutto per riconquistare Asiye, che non riesce ancora a prendere una decisione definitiva. Durante una pausa, un acceso scontro tra Emir e Dora si trasforma in un’umiliazione pubblica per lei: Omer interviene per difenderla e la spinge a chiudere per sempre la relazione con Emir. Susen, però, legge male la scena e, travolta dalla gelosia, comincia a mettere in dubbio i sentimenti di lui. Poco dopo, durante l’ora di educazione fisica, le studentesse della classe dei fratelli Eren arrivano alle mani e scatenano una rissa che mette in difficoltà l’istituto.

Ayla, intanto, prova a ostacolare la storia tra Berk e Aybike, combinando le cose in modo che, in una giornata di scuola, i due si ritrovino in squadre avversarie. Tolga se la prende invece con Ogulcan e gli spalma della crema sotto le scarpe, così da farlo scivolare sulla pista; quando tenta di provocare anche Omer, gli uomini di Ahmet lo bloccano, riconoscendolo per quanto era accaduto la sera prima e schierandosi dalla parte del ragazzo.

Con le tensioni ormai alle stelle, Omer si congeda dai familiari con una scusa e si allontana in fretta, dicendo che deve andare al suo lavoro al supermercato. Asiye, che del comportamento del fratello e dello sfuggente Tayfun non si fida affatto, non pare convinta dalle sue giustificazioni.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI