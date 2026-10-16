Prime Video ha diffuso il trailer di The Greatest, la serie dedicata alla vita di Muhammad Ali. Gli otto episodi arriveranno sulla piattaforma il 4 novembre 2026, tutti insieme.

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Cassius Clay prima di diventare una leggenda

Il filmato ripercorre gli anni della formazione del pugile, quando un giovane talento di Louisville si muove dentro un’America attraversata da trasformazioni sociali profonde. Il racconto segue la sua crescita passo per passo, dal rapporto con la famiglia all’ingresso nel mondo della boxe, fino alle figure che ne hanno definito il percorso. Oltre ai combattimenti che lo hanno reso celebre, la serie si sofferma sulle battaglie private e politiche che ne hanno fatto un’icona globale.

A interpretare il protagonista è Jaalen Best, al primo ruolo da protagonista dopo l’esperienza in All American: Homecoming. L’obiettivo dichiarato è raccontare l’uomo prima del campione, ricostruendo il cammino con cui Cassius Clay ha conquistato la propria identità: il ring come spazio di affermazione personale, le sue scelte come prese di posizione capaci di superare i confini dello sport.

Il cast intorno a Muhammad Ali

Diversi interpreti danno vita alle persone che hanno accompagnato Ali nella sua parabola. Omari Hardwick è Cassius Clay Sr., il padre. Dana Gourrier veste i panni della madre, Odessa “Bird” Clay. Kai Parham interpreta Rudy Clay, il fratello, presenza importante sia sul piano personale sia su quello professionale.

Amin Joseph interpreta Sonny Liston, uno degli avversari più significativi della carriera del campione. Giovanni Ribisi presta il volto ad Angelo Dundee, lo storico allenatore che contribuì a sviluppare le qualità tecniche del giovane pugile. Michael Ealy interpreta Malcolm X: la sua presenza dice quanto la serie voglia addentrarsi nel contesto politico e religioso in cui Ali ha maturato la propria identità pubblica, in una fase della storia americana segnata dalle lotte per i diritti civili.

Un progetto autorizzato, annunciato all’Essence Festival

The Greatest è il primo progetto televisivo autorizzato dedicato alla vita del pugile, scomparso nel 2016 a 74 anni dopo aver convissuto per 32 anni con il morbo di Parkinson. Tra i produttori esecutivi figura Lonnie Ali, vedova del campione: questo legame diretto con l’eredità familiare distingue la produzione dalle numerose ricostruzioni cinematografiche e documentaristiche realizzate in passato. La serie è stata creata da Ben Watkins, già autore di Alex Cross, che ne è anche showrunner, produttore esecutivo e regista dei primi due episodi.

Alla realizzazione partecipano Blue Monday Productions, la Outlier Society di Michael B. Jordan, Authentic Studios, Roc Nation, Polygram Entertainment e Grace: A Storytelling Company. Tra i produttori esecutivi compaiono anche Elizabeth Raposo, Corey Salter, Matthew Gross, Marc Rosen e Desiree Perez. La data di debutto è stata annunciata il 4 luglio 2026 durante una presentazione speciale all’Essence Festival of Culture, moderata dalla giornalista Kelley Carter. Gli otto episodi saranno disponibili in oltre 240 Paesi e territori, Italia compresa. La sinossi ufficiale li presenta così:

“Ambientata in un’America in trasformazione, The Greatest segue un talento generazionale che lotta per il diritto di diventare il proprio uomo. Attraverso i combattimenti che lo hanno reso campione e le convinzioni che lo hanno reso un’icona, un giovane di Louisville si trasforma in Muhammad Ali, il più grande di tutti i tempi.”

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI