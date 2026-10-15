È arrivato il trailer di The Land, che segna il ritorno di Dan Fogelman alle storie di famiglia dopo This Is Us. La nuova serie sbarca in Italia e nel resto del mondo su Disney+ il 15 febbraio 2026: i primi due episodi saranno disponibili subito, poi un nuovo capitolo a settimana, ogni lunedì.

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Il ritorno di Fogelman, tra legami di sangue e football

Dopo aver raccontato i Pearson, l’autore cambia scenario ma non lo sguardo. The Land porta le sue storie dentro il mondo del football americano, dove gli affetti si misurano con le ambizioni, le rivalità e le aspettative che circondano una franchigia storica. Nel trailer si intuisce l’equilibrio della serie: la competizione non resta confinata al campo, ma si allarga agli uffici della società, dove le responsabilità professionali si scontrano con i desideri personali.

Due famiglie e una franchigia da rimettere in piedi

Al centro di tutto c’è Danny Roarke, l’allenatore dei Cleveland Browns a cui dà il volto Christopher Meloni. Reduce da stagioni deludenti, ha un’ultima occasione per risollevare la squadra e dimostrare di essere ancora l’uomo giusto per guidarla. Il suo destino passa però da un giocatore molto particolare: Connor, quarterback uscito da Ohio State e appena scelto al Draft, che è anche suo figlio, interpretato da Sam Corlett. Il talento del ragazzo non si discute, ma il padre non è convinto che possieda tutto ciò che serve per diventare il quarterback di cui i Browns hanno bisogno: quella fiducia mancata rischia di trasformare la pressione sportiva in un conflitto personale, proprio mentre la squadra avrebbe più bisogno di loro.

Intorno a loro si muove Hal Durkin, il proprietario della franchigia interpretato da William H. Macy, davanti a una scelta che pesa sul futuro della società: stabilire quale delle sue due figlie sia più adatta a raccogliere l’eredità e a guidare la squadra verso una nuova fase. Una decisione che rimette in discussione gli equilibri familiari e alimenta la rivalità tra le due sorelle, mentre la tifoseria, stanca delle sconfitte, pretende una stagione finalmente vincente e lascia alla squadra pochissimo margine di errore.

Un cast pieno di volti noti

Christopher Meloni, celebre per Law & Order: Unità speciale e Law & Order: Organized Crime, interpreta l’allenatore Danny Roarke. Sam Corlett, già visto in Vikings: Valhalla, è suo figlio Connor. Mandy Moore, che abbiamo conosciuto come protagonista di This Is Us, torna a lavorare con Fogelman nei panni di una delle figlie di Hal Durkin, affiancata da Chloe Bennet, nota per Marvel’s Agents of S.H.I.E.L.D., che interpreta la sorella con cui si contenderà il futuro della franchigia. Il patriarca della famiglia Durkin ha invece il volto di William H. Macy, indimenticabile Frank Gallagher in Shameless.

Completano il gruppo Chace Crawford (Gossip Girl, The Boys), Tanner Zagarino, Bridget Moynahan e Omar Epps, mentre Mélanie Laurent partecipa alla serie con un ruolo speciale. The Land è creata dallo stesso Fogelman, che ne è anche showrunner e produttore esecutivo insieme a Jess Rosenthal, Kevin Falls e Justin Adler. Per Skydance Sports figurano David Ellison, Jesse Sisgold e Jason T. Reed, e tra le società coinvolte nella produzione ci sono anche NFL Films e 20th Television.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI