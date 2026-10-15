Mercoledì 21 ottobre Rai 1 manda in onda la quinta puntata di Tale e Quale Show, in prima serata, con Carlo Conti alla conduzione. Sul palco tornano le trasformazioni dei concorrenti, chiamati a rifare la voce e le movenze di grandi artisti.

Scarica ora la nostra nuova APP, è gratis! Programmazione TV, promemoria e notizie in tempo reale

Il programma

È la sedicesima edizione del formato, in onda il mercoledì in prima serata su Rai 1 dal 23 settembre 2026, per un totale di nove puntate. Ogni settimana i concorrenti si esibiscono e la giuria in studio valuta le loro performance.

Chi imiterà chi

Le sfide della quinta puntata mettono insieme voci lontane tra loro, tra rock, pop e canzone d’autore.

Jasmine Carrisi nei panni di Madame

Gabriele Cirilli e Flavio Insinna alle prese con Vittorio De Sica e Mal

Maddalena Corvaglia diventa Lady Gaga

Selma Ezzine si misura con Michael Jackson

Stefano Meloccaro omaggia Lucio Battisti

Roberta Morise interpreta Gianna Nannini

Max Paiella dà voce a Charles Aznavour

Paola Perego sarà Cher

Andrea Perroni si cimenta con Luca Carboni

Anna Pettinelli affronta Freddie Mercury

Vladimir Randazzo sarà Samurai Jay

La giuria

A valutare le esibizioni ci saranno Elettra Lamborghini, Alessandro Siani e Cristiano Malgioglio. Accanto a loro, come ogni settimana, c’è un quarto giudice ospite: per la puntata del 21 ottobre il suo nome non è ancora stato annunciato.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI