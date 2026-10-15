Mercoledì 21 ottobre Rai 1 manda in onda la quinta puntata di Tale e Quale Show, in prima serata, con Carlo Conti alla conduzione. Sul palco tornano le trasformazioni dei concorrenti, chiamati a rifare la voce e le movenze di grandi artisti.
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Il programma
È la sedicesima edizione del formato, in onda il mercoledì in prima serata su Rai 1 dal 23 settembre 2026, per un totale di nove puntate. Ogni settimana i concorrenti si esibiscono e la giuria in studio valuta le loro performance.
Chi imiterà chi
Le sfide della quinta puntata mettono insieme voci lontane tra loro, tra rock, pop e canzone d’autore.
- Jasmine Carrisi nei panni di Madame
- Gabriele Cirilli e Flavio Insinna alle prese con Vittorio De Sica e Mal
- Maddalena Corvaglia diventa Lady Gaga
- Selma Ezzine si misura con Michael Jackson
- Stefano Meloccaro omaggia Lucio Battisti
- Roberta Morise interpreta Gianna Nannini
- Max Paiella dà voce a Charles Aznavour
- Paola Perego sarà Cher
- Andrea Perroni si cimenta con Luca Carboni
- Anna Pettinelli affronta Freddie Mercury
- Vladimir Randazzo sarà Samurai Jay
La giuria
A valutare le esibizioni ci saranno Elettra Lamborghini, Alessandro Siani e Cristiano Malgioglio. Accanto a loro, come ogni settimana, c’è un quarto giudice ospite: per la puntata del 21 ottobre il suo nome non è ancora stato annunciato.
L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI
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