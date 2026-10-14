Hulu e Disney hanno dato il via libera alla prima stagione del reboot di X-Files curato da Ryan Coogler. La coppia protagonista è formata da Danielle Deadwyler e Himesh Patel, che non vestono i panni di Mulder e Scully.

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La divisione riaperta e i nuovi agenti

La trama ruota attorno a due agenti dell’FBI con un curriculum di tutto rispetto, ma con caratteri molto distanti tra loro: vengono assegnati a una divisione rimasta chiusa a lungo, dedicata ai casi che coinvolgono fenomeni inspiegabili, e lì sviluppano un legame inatteso. Ai testi lavora Jennifer Yale, già passata per The Copenhagen Test, See e Underground, mentre Coogler conserva un ruolo centrale nell’operazione. Deadwyler e Patel, oltre a recitare, compaiono anche come co-produttori esecutivi.

Un pilota da film girato in pellicola 65mm

Tutto è partito da un episodio pilota costoso, girato per intero da Coogler in pellicola 65mm, la stessa scelta fatta per I peccatori: una direzione netta sul piano produttivo e tecnico, senza badare a spese. Nel pilota i due protagonisti sono affiancati da Amy Madigan, Ben Foster, Devery Jacobs, Steve Buscemi, Tantoo Cardinal e Lochlyn Munro. Alla colonna sonora ha lavorato Ludwig Göransson, co-fondatore di Proximity, mentre la produzione porta la firma di Onyx Collective e 20th Television in associazione con Proximity Media. Il racconto promette di unire gli episodi monster-of-the-week a una “cospirazione generale”, un mix di sguardi nuovi e spaventi veri: Coogler lo ha descritto ricordando di aver guardato la serie originale insieme a sua madre.

L’eredità di Chris Carter e il debutto nel 2027

La conferma è arrivata il 13 ottobre, giorno in cui Chris Carter, ideatore dell’universo originale, festeggia il compleanno. Le avventure di Mulder e Scully mancavano dal 2018, quando si è chiusa l’undicesima stagione, la seconda del revival con David Duchovny e Gillian Anderson, poco prima che Disney rilevasse gli asset Fox nel 2019. Coogler ha spiegato cosa significa per lui questo ritorno:

“Ho amato The X-Files per molto tempo, quindi avere la possibilità di scrivere e dirigere il pilot è stato per me molto significativo. Ciò che Chris Carter ha creato è speciale, e volevamo onorare tutto ciò che ha fatto connettere la serie originale con così tante persone, trovando allo stesso tempo una nostra strada in quel mondo.”

Il debutto è previsto nel 2027. Coogler sarà però presto impegnato con il terzo capitolo di Black Panther, quindi resta da capire se gli altri registi coinvolti nella serie potranno disporre di risorse altrettanto ambiziose per i prossimi episodi.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI