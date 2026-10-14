Le riprese della quarta stagione di The White Lotus si sono spostate all’Hôtel Martinez, sulla Promenade de la Croisette a Cannes, dove la serie firmata da Mike White per HBO ha allestito il suo nuovo albergo immaginario, il White Lotus Cannes. La lavorazione, cominciata sei mesi fa sulla Costa Azzurra, è entrata nel tratto conclusivo.

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Il Martinez trasformato in un set

Cinque mesi dopo le scene girate durante il Festival di Cannes, la produzione ha piantato le tende nello storico albergo affacciato sulla Croisette. Le strutture coinvolte sono due: l’Airelles Château de la Messardière a Saint-Tropez, che nella finzione diventa il White Lotus du Cap, e l’Hôtel Martinez, ribattezzato White Lotus Cannes. L’hotel è stato stravolto per l’occasione. Nell’atrio restano in mostra arredi e oggetti di scena: palme dorate, un ascensore finto, la copia del banco della reception, un divano circolare e due poltrone blu, con un dipinto dello stesso colore che ritrae un uomo appeso alla parete.

Cappellini, asciugamani, borse e sciarpe con il marchio della serie sono sparsi nella hall, e il logo compare un po’ ovunque, dai mobili alle finestre fino ai tappeti. Le aree allestite sono protette da un cartello che avverte chi passa.

This is a fragile movie set, please do not touch or move any set elements.

White in questi giorni starebbe girando a Palm Beach, prima di una settimana di riprese al Martinez, che per l’occasione sarebbe stato prenotato in blocco. Un portiere dell’albergo si è detto raggiante all’idea di ospitare la serie, convinto che dopo il debutto, atteso per il prossimo anno, arriveranno più clienti.

Surely get us more customers.

Il nuovo simbolo del resort, disegnato in stile art déco come l’albergo e con un carattere che imita quello della sua insegna luminosa, si allontana dai fiori elaborati delle prime stagioni. Il marchio è stato ritoccato a ogni trasferimento, e ogni volta le foto di avvio lavorazione lo avevano anticipato senza dirlo apertamente.

Il cast della quarta stagione

Davanti alla macchina da presa ci sono Laura Dern, arrivata in corsa, Steve Coogan, Vincent Cassel, Caleb Jonte Edwards, Ben Kingsley, Dylan Ennis, Corentin Fila, Ari Graynor, Marissa Long, Alexander Ludwig, Chris Messina, AJ Michalka, Kumail Nanjiani, Nadia Tereszkiewicz e Max Greenfield. Al gruppo si aggiungono Chloe Bennet, Sandra Bernhard, Heather Graham, Frida Gustavsson, Charlie Hall, Jarrad Paul, Rosie Perez, Ben Schnetzer e Laura Smet.

Il parterre è internazionale, con interpreti americani, norvegesi, svedesi e australiani, tanto che sul set si lavora con più lingue. La stagione è scritta e diretta da White, creatore della serie, e prodotta esecutivamente dallo stesso White insieme a David Bernad e Mark Kamine.

Cannes, l’arte e un’idea diversa di lusso

Il tema che White aveva in mente è la vita dell’artista, e Cannes, con il suo festival cinematografico tra i più prestigiosi al mondo, è parsa subito la cornice giusta per amplificarlo. La scelta è maturata durante un viaggio in città, quando il produttore David Bernad e White si sono imbattuti in una scena quasi caricaturale tra un cameriere e un maître: secondo il racconto di Bernad, quel momento ha sbloccato di colpo il senso della serie e le sue dinamiche, facendo scartare tutte le altre location in valutazione.

La storia seguirà ospiti e dipendenti dei finti alberghi White Lotus nell’arco di una settimana che coincide con il Festival di Cannes. Lo Château dovrebbe ospitare i personaggi in cerca di ritiro e riservatezza, mentre il Martinez sarà il quartier generale di chi insegue fama, contratti e riflettori. Le riprese toccano anche Saint-Tropez, Monaco e Parigi, ma la vicenda resta ambientata sulla Côte d’Azur.

Il passaggio dalle insegne che avevano accompagnato le tre stagioni precedenti ad Airelles e Hyatt racconta qualcosa in più di una semplice logistica: la quarta stagione guarda a un lusso più antico ed europeo, dove l’edificio ha una personalità che precede gli ospiti e sopravvive a loro. L’Hôtel Martinez, inaugurato nel 1929 e oggi parte del gruppo Hyatt, è un indirizzo art déco amato dalle celebrity, con tariffe che partono da 340 euro a notte per due persone, colazione inclusa. Il Château de la Messardière, che fa capo alla Airelles Collection di Stéphane Courbit, è immerso in circa 13 ettari tra pini, cipressi e gelsomino. Costruito nell’Ottocento come regalo di nozze di un ricco mercante di cognac alla figlia, è diventato un albergo di lusso nei primi del Novecento e negli anni Venti ha ospitato feste in grande stile frequentate dalla nobiltà parigina. In Italia la serie debutterà su Sky e in streaming su NOW.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI