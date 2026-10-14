Mediaset riporta in vita Passaparola. Il quiz che all’inizio degli anni Duemila ha trasformato Gerry Scotti in un’istituzione del preserale si prepara a vivere una seconda stagione su Canale 5. Alla conduzione, stavolta, ci sarà Max Giusti.

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I casting e la puntata pilota

Mediaset è decisa a rilanciare il marchio in una versione rinnovata. Stando alle indiscrezioni, le selezioni dei concorrenti sono già partite e da qualche giorno sarebbe in lavorazione una puntata pilota. Alcune immagini circolate in rete mostrano una scenografia rifatta da capo, ma debitrice dell’identità originale della trasmissione.

Non ci sono invece conferme sulla data del debutto né sulla fascia di palinsesto, entrambe ancora da definire. L’intenzione è diversificare e arricchire l’offerta del preserale, tenendo però ferma La Ruota della Fortuna, che con il consenso che raccoglie non si tocca. Resterebbe così spazio per un’ipotesi al momento priva di conferme: una pausa estiva del format, con Passaparola a fare da rincalzo di lusso.

Il preserale che cambia equilibrio

Per Giusti è l’ennesimo tassello di un percorso avviato da tempo. Il conduttore romano è ormai di casa a Mediaset e sta mettendo energia per farsi apprezzare in una veste nuova. Prima The Wall, poi Caduta Libera, rilevata da Gerry Scotti nel dicembre del 2025: due marchi che appartenevano al collega e che fino a poco fa garantivano ascolti solidi. Con Giusti al timone, però, gli equilibri sono cambiati.

L’interesse del pubblico è leggermente scemato, ma non per colpa soltanto del presentatore, che si sta impegnando a fondo per trovare la quadra. Nel mezzo c’è stato anche un apprendistato accanto a Scotti in persona, presente ad alcune registrazioni dei programmi. Le settimane passano e Giusti prende le misure di un ruolo che sta piano piano imparando ad apprezzare, anche grazie ai fasti di Scherzi a Parte in prima serata.

L’eredità del programma

Passaparola è un marchio che ha segnato un’epoca intera della rete. Il parterre delle sue letterine ha lanciato volti come Ilary Blasi e Silvia Toffanin, oggi due colonne di Canale 5. Il ritorno, d’altra parte, è stato a lungo frenato da problemi sui diritti del format: adesso l’ipotesi è tornata d’attualità.

Pier Silvio Berlusconi ha confermato la volontà di riportare in onda il titolo nel corso della presentazione dei palinsesti Mediaset, mercoledì 8 luglio a Cologno Monzese. Gerry Scotti resta il volto storico della trasmissione, ma il suo impegno quotidiano ne La Ruota della Fortuna rende complicata una doppia presenza nella stessa giornata. Per questo il nome più citato è quello di Giusti, primo tassello di un rinnovamento che, secondo le indiscrezioni, toccherà anche i contenuti: il punto è riportare al centro il gioco con le parole.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI