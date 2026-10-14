È uscito il primo trailer di Narnia: The Magician’s Nephew e sui social le reazioni sono arrivate subito. L’adattamento che Greta Gerwig ha diretto per Netflix, tratto dal romanzo che apre cronologicamente il ciclo di C.S. Lewis, punta su un immaginario psichedelico e su una canzone dei Led Zeppelin: il pubblico si è diviso.

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Le reazioni del pubblico

A far discutere, prima ancora delle immagini, era stata la scelta della regista. Gerwig arriva da Barbie e ha affidato a Meryl Streep la voce di Aslan, la figura che nel ciclo di Lewis rimanda a Cristo, e una parte della stampa conservatrice aveva già criticato l’operazione. Poi il trailer ha mostrato la sua estetica glitter e space rock e i commenti si sono moltiplicati.

Il rilievo più ricorrente riguarda le immagini, con molti che hanno paragonato il progetto a un film Marvel:

“Narnia: Rangarok”. “They managed to Thor: Love & Thunder Narnia”. “Guardians of Narnia’s Galaxy”. “Aslan the Lion will return in Avengers: Doomsday”.

Non sono mancate le voci entusiaste, con diversi utenti che hanno detto di aver visto superate le proprie aspettative.

“Man people were preemptively fuming over this one but I recognize just about every scene and every line [from the book]. Looks to be a very faithful adaptation with a sort of rock opera twist”.

“Greta Gerwig going full ‘Jim Henson’s Dark Crystal/Labyrinth + Chris Columbus’ Harry Potter + Led Zeppelin + blockbuster budget’ was not on my bingo card, but it looks fantastic”.

C’è poi chi ha apprezzato il trailer senza riconoscerci Narnia: le immagini sono splendide, si legge fra i commenti, ma nulla lascia intuire che si tratti di quel mondo, e qualcuno avrebbe preferito che la regista portasse questa visione su un altro materiale. Altri hanno stroncato tutto, parlando di fondali in computer grafica tra i peggiori visti al cinema e di un risultato che sembra realizzato con l’intelligenza artificiale. Il giudizio più duro è arrivato in questi termini:

“This is not Narnia. This is Thor: Love and Thunder and Barbie had a baby”.

Nella stessa scia arrivano le critiche al modo in cui i personaggi sono stati costruiti: il ragazzo sarebbe stato trasformato in un codardo, la ragazza promossa ad avventuriera, e Aslan privato, secondo questi commenti, di quella che dovrebbe essere la sua forza.

Un cast di star, da Daniel Craig a Meryl Streep

La presentazione del trailer si è tenuta in una sala IMAX in cima all’AMC Lincoln Square, nell’Upper West Side di New York. Gerwig ha raccontato di aver mostrato il film a Robert Plant e Jimmy Page, rimasti così colpiti da autorizzare l’uso di “Stairway to Heaven”: è la prima volta in assoluto che il brano dei Led Zeppelin viene concesso in licenza per un film. Rivederlo in sala insieme al pubblico, ha detto, l’ha commossa.

Sul fronte dei ruoli, i due esordienti David McKenna e Beatrice Campbell interpretano Digory Kirke e Polly Plummer. Daniel Craig veste i panni dello zio Andrew, il mago del titolo, ed Emma Mackey quelli di Jadis, la futura Strega Bianca. Carey Mulligan è Mabel Kirke, Ciarán Hinds presta la voce a un misterioso narratore di cui non è stata rivelata l’identità, mentre Meryl Streep dà voce ad Aslan. Completano il gruppo Kobna Holdbrook-Smith, Denise Gough e Susan Wokoma, i cui personaggi restano per ora segreti.

Dietro la macchina da presa la colonna sonora è firmata da Mark Ronson e Andrew Wyatt, la fotografia da Seamus McGarvey, e il budget del film è di 200 milioni di dollari. Netflix ha stretto con la regista un accordo per adattare due film tratti dalla saga fantasy di C.S. Lewis.

Quando esce, tra sala e Netflix

Per vedere Narnia: The Magician’s Nephew al cinema, anche in IMAX, bisognerà aspettare il 12 febbraio 2027, con anteprime riservate al solo formato IMAX a partire dal 10 febbraio. Su Netflix il film arriverà invece il 2 aprile 2027. La distribuzione è divisa tra Netflix, che si occupa di Stati Uniti e Canada, e Sony Pictures Releasing International, responsabile dei mercati internazionali.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI