Fabio Fazio porta in prima serata uno dei pezzi più riconoscibili del suo programma. Mercoledì 14 ottobre, dalle 21.15, su NOVE e in streaming su discovery+ debutta Il Tavolo di Che Tempo Che Fa. Da questa stagione il confronto tra ospiti non chiude più soltanto la domenica: diventa un appuntamento settimanale a sé, tra attualità, intrattenimento e comicità.

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Il passaggio alla prima serata

Il programma riprende uno degli elementi più seguiti di Che Tempo Che Fa, il dialogo informale tra personaggi dello spettacolo, giornalisti e protagonisti di ambiti diversi, arricchito da battute, racconti e momenti di improvvisazione. La nuova collocazione serve a dare più respiro a un format che tiene insieme linguaggi differenti, la stessa miscela che nel tempo lo ha reso riconoscibile per chi lo segue.

Gli ospiti del debutto

Ad aprire lo spazio dedicato all’attualità sarà Roberto Saviano, che introdurrà i commenti dei giornalisti sulle notizie principali della settimana. Al tavolo siede Carlo Cottarelli, economista, insieme a Rosario Aitala, giudice della Corte Penale Internazionale. Ci sono anche Annalisa Cuzzocrea, editorialista de la Repubblica, e Francesco Costa, direttore de Il Post.

Accanto a loro tornano i volti storici del Tavolo, quelli che di solito danno vita agli scambi di battute meno prevedibili: Nino Frassica, Diego Abatantuono, Ubaldo Pantani, Orietta Berti, Mara Maionchi, Francesco Paolantoni, Paolo Rossi e Simona Ventura. Presenti anche la Signora Coriandoli, Gigi Marzullo e Giucas Casella.

C’è spazio anche per la musica, con Nina Zilli, autrice e voce featuring insieme a Danti del nuovo singolo di Orietta Berti, Maledetto settembre. Per Simona Ventura si tratta di un ritorno, dopo una stagione lontana dal gruppo passata alla guida del Grande Fratello. Il momento professionale resta intenso: accanto al rientro al Tavolo, la conduttrice è “custode del tesoretto” a Ballando con le Stelle e si prepara a condurre la prima puntata della nuova edizione del GialappaShow, in onda lunedì 19 ottobre.

Sarah Maria Rizèa, dal nuoto artistico a Miss Italia

Tra le presenze annunciate c’è anche Sarah Maria Rizèa, eletta Miss Italia 2026. Nuotatrice artistica della nazionale italiana, ha conquistato quasi cento medaglie tra competizioni regionali, nazionali e internazionali. Nel duo misto tecnico ha ottenuto l’argento agli Europei senior di Belgrado 2024 insieme a Filippo Pelati, e nello stesso anno il bronzo ai Mondiali giovanili di Lima nella stessa specialità.

Vive a Vado Ligure, in provincia di Savona, e studia Psicologia alla Sapienza di Roma. È tesserata con le Fiamme Oro della Polizia di Stato e nel suo palmares figurano anche quattro podi in Coppa del Mondo. Al concorso è arrivata con la fascia di Miss Liguria e ha avuto la meglio su Michela Meli, in gara per il Lazio, e su Sara Genova, rappresentante della Calabria. Per la sua regione si tratta di un ritorno atteso, perché la corona mancava in Liguria dal 1975.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI