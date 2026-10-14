Alla Forrester Creations è tempo di resa dei conti. Nella settimana dal 19 al 24 ottobre 2026 Beautiful (in onda su Canale 5 da lunedì a domenica, alle 13:40 circa, e disponibile anche in streaming su Mediaset Infinity) racconta lo scontro tra Carter, Hope e la famiglia Forrester, una faida che accompagna l’intera settimana.

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Una riunione a porte chiuse

Ai piani superiori della Forrester Creations va in scena un incontro talmente importante che l’accesso all’ufficio è vietato a chiunque. Zende, Will ed Electra si interrogano su che cosa stia accadendo.

Troviamo poi Brooke alle prese con la rabbia di Hope, furiosa per il licenziamento e per la cancellazione della sua linea. La donna capisce la figlia, ma non accetta la scelta di Carter: per lei l’uomo ha tradito la fiducia dei Forrester, e le pesa che Hope sia coinvolta in questa macchinazione.

Hope però prende le difese di Carter e ribalta l’accusa: né Ridge né Steffy, dice, stanno facendo gli interessi dell’azienda. Steffy si muove per vendette personali, Ridge la sostiene senza condizioni, premia soltanto chi appartiene al clan Forrester e ha spinto persino Brooke in seconda fila. Una scelta sofferta, ammette la ragazza, ma Carter l’ha portata avanti perché tiene alla Forrester e la sogna più giusta.

L’ultima offerta di Ridge

Per scongiurare una guerra fratricida, Ridge concede a Carter un’ultima via d’uscita: se rinuncerà al controllo legale della società, conquistato con l’inganno, la famiglia proverà a voltare pagina.

Eric e Steffy appoggiano la proposta e supplicano Carter di restare fedele a chi lo ha sempre trattato come un membro della famiglia, ma lui non si smuove. Il suo progetto è guidare una nuova Forrester Creations, fondata sul rispetto e sull’audacia imprenditoriale più che sui rancori personali dei Forrester. Per Eric un atteggiamento del genere è la massima espressione dell’arroganza, e Justin conferma che, sul piano legale, il pieno controllo della società è ormai nelle mani di Carter.

Allo chalet, intanto, Hope e Brooke finiscono ai ferri corti. La puntata di mercoledì 21 è la seconda parte di quella del giorno prima.

La guerra in azienda

Con la società ormai in mano a Carter, alla Forrester Creations la tensione esplode. Ridge gli rinfaccia il tradimento della famiglia e il fatto di essersi lasciato usare da Hope, per la quale avrebbe sacrificato amicizia, onore e integrità. Justin, dal canto suo, conferma che sul piano legale riprendere in mano l’azienda sarà molto complicato, ma Steffy, Eric e Ridge non hanno alcuna intenzione di arrendersi e promettono battaglia per riconquistarla.

Brooke prova a riportare la calma: ricorda che tra Carter e Ridge c’è sempre stata una grande amicizia e invita tutti a non caricare su Hope ogni responsabilità. Per Ridge, però, continua a essere la figlia di Brooke la causa principale di quello che è successo. Steffy affronta Carter e Hope e sostiene che la ragazza si sia servita dell’uomo per vendicare il licenziamento. Anche la puntata di venerdì 23 è la seconda parte di quella del giorno precedente.

Sabato 24 ottobre Remy si presenta da Electra con una pizza e si trattiene a chiacchierare, finché Will non gli suggerisce di riprendere il giro delle consegne, per non crearle problemi con il lavoro. La ragazza gli risponde che un volto amico le fa piacere, ma che quell’occasione nel mondo della moda conta molto per lei, dopo tutto quello che si è lasciata alle spalle. Remy si allontana visibilmente alterato, e Will comincia a nutrire qualche dubbio sulla sua presenza a Los Angeles. Rimasto solo, apre al computer una foto di Electra in un programma di ritocco e sembra sul punto di modificarne l’immagine.

Nello stesso giorno Hope informa Zende che il nuovo capo della Forrester Creations è Carter. Per Zende la società appartiene alla famiglia e deve restare così: accusa l’uomo di essersene impossessato, strappandola ai Forrester.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI