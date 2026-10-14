L’amore della tua vita è disponibile da oggi, 14 ottobre, su Prime Video. Diretto da Rachel Morrison, il film ha come protagonista Margaret Qualley nei panni di una donna che vede crollare la propria felicità e si chiede se sia ancora possibile ricominciare ad amare.

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Una storia che riparte da Lisbona

Maya lavora come infermiera, è brillante e ironica. Decide di partire da sola con uno zaino in spalla per un viaggio attraverso l’Europa, e a Lisbona incontra Charlie: un incrocio di sguardi del tutto fortuito, da cui nasce una relazione travolgente. Poi un evento inatteso spazza via i loro progetti, e la donna si ritrova a dover rimettere insieme i pezzi della propria identità.

Nella vicenda entra anche Felix, il personaggio interpretato da Aaron Pierre: è il suo incontro con Maya a spingere la protagonista a domandarsi se una sola esistenza possa contenere più storie fondamentali. Il film, il cui titolo originale è Love of Your Life, dura 106 minuti ed è di genere drammatico e sentimentale; la sceneggiatura porta la firma di Julia Cox.

«Mi attraggono le storie in cui i personaggi devono ritrovare sé stessi quando la vita cambia improvvisamente»

Sono parole della stessa Qualley, che sullo schermo dà volto e voce a questo passaggio.

Il cast e la produzione

Accanto a Margaret Qualley c’è Gabriel Basso, che veste i panni di Charlie. Completano il cast Catherine Keener e Aaron Pierre, insieme a Patrick Schwarzenegger, Corey Johnson, Tamara Lawrance, Nadia Santos, Marta Gil e Maëva Demurger.

Dietro la macchina da presa, la produzione porta la firma di Ryan Gosling e Jessie Henderson per Amazon MGM Studios e General Admission, lo studio nato sotto il marchio di Amazon.

Dal festival di Toronto agli schermi di casa

Il debutto mondiale è arrivato il 13 settembre, nella sezione Special Presentations del Toronto International Film Festival. Il 7 ottobre il film è approdato in alcune sale selezionate, prima dell’arrivo in streaming.

Per Rachel Morrison si tratta del secondo lungometraggio da regista dopo The Fire Inside. Prima di passare dietro la macchina da presa aveva costruito una lunga carriera come direttrice della fotografia, diventando con Mudbound la prima donna candidata all’Oscar per la migliore fotografia.

L’accoglienza finora è stata positiva: il film ha ottenuto il bollino “Fresh” su Rotten Tomatoes sulla base di 19 recensioni e su IMDb registra un punteggio di 6,8/10. Gli apprezzamenti riguardano soprattutto la regia e l’impianto visivo, mentre qualche critico si è detto meno convinto dalla resa emotiva nel momento in cui il percorso di Maya si allontana dalla relazione sentimentale da cui prende avvio.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI