Marvel Studios ha confermato lo sviluppo di Zodiac, una nuova serie spy thriller destinata a Disney+. Le riprese si terranno a Londra nella primavera del 2027, mentre il debutto sulla piattaforma è atteso per il 2028.

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Riprese a Londra la prossima primavera

La conferma è arrivata dal palco del New York Comic-Con: la serie entrerà in lavorazione nel Regno Unito e, salvo sorprese, arriverà a pubblico e critica l’anno successivo. Lo studio non ha reso noti né il cast né i creativi coinvolti, ma secondo indiscrezioni il casting dovrebbe aprirsi nelle prossime settimane.

Nei fumetti Marvel, Zodiac è il nome di un’organizzazione criminale i cui membri prendono il nome dai dodici segni dello zodiaco, e uno di loro, Scorpio, corrisponde a Jacob Fury, fratello di Nick Fury, lo storico direttore dello S.H.I.E.L.D.

Le anticipazioni di Brad Winderbaum

Qualche dettaglio in più è arrivato da Brad Winderbaum, responsabile delle serie di Marvel Studios, che ha scelto di non svelare troppo per non rovinare l’esperienza a chi guarderà la serie:

We’re shooting it in London next spring, but it’s a secret. The more I say… I’ll put it to you this way. There’s a million things I want to say, but people are going to enjoy it the most if they experience it on their own.

Ha poi provato a raccontare la sostanza del progetto, fermandosi prima di dire troppo:

I’ll say this: it’s a globetrotting, international espionage show about secrets and lies and betrayals and secret acts of loyalty and an insane cast of characters. I have to stop talking.

Un altro indizio è arrivato dal logo proiettato durante il panel. Stando a Winderbaum nasconde più di un elemento pensato per chi conosce i fumetti, e tra le sue forme sembra comparire il simbolo dello S.H.I.E.L.D. Da qui è nata l’ipotesi di un legame con Agents of S.H.I.E.L.D., che Clark Gregg ha rilanciato condividendo l’annuncio sui propri canali social.

Quanto all’impianto, alcune indiscrezioni parlano di una serie episodica nel solco di X-Files, con due o tre personaggi inediti per l’universo Marvel al centro della scena e un tono destinato a un pubblico adulto, senza escludere comparse di volti già noti del franchise. Marvel non ha confermato nessuno di questi dettagli.

Un genere già esplorato, con qualche passo falso

Zodiac non sarà il primo esperimento del franchise nel mondo dello spionaggio, e il bilancio fin qui è altalenante. Il filone è stato inaugurato da Captain America: The Winter Soldier, da cui è partita una traccia poi ripresa in Captain America: Civil War e in The Falcon and the Winter Soldier. Nel 2023 è arrivato invece Secret Invasion, uno dei progetti meno riusciti dello studio: quella che era partita come una spy story dai toni realistici si è trasformata, nel finale, in qualcosa di molto più sopra le righe.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI