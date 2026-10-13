Disney+ ha diffuso il trailer ufficiale di Phony, nuova serie mystery con Connie Britton e Sam Nivola, in arrivo in Italia il 20 ottobre 2026. La produzione originale Hulu segue un adolescente che, dopo un grave incidente d’auto, comincia a dubitare dell’identità della persona a lui più cara.

Scarica ora la nostra nuova APP, è gratis! Programmazione TV, promemoria e notizie in tempo reale

Quando e dove vedere la serie

Il debutto è fissato per martedì 20 ottobre su Disney+, in Italia e a livello internazionale. Negli Stati Uniti la distribuzione passa invece da Hulu, raggiungibile anche tramite il bundle con Disney+. Al lancio saranno disponibili i primi due episodi, poi le puntate successive usciranno con cadenza settimanale.

Il dubbio di Sonny e il rapporto con Ellen

La vicenda parte in ospedale, dove Sonny si risveglia dopo l’incidente. Ad attenderlo c’è Ellen, sua madre, l’unico genitore che ha e la persona con cui ha il legame più stretto. Dovrebbe essere il punto di riferimento su cui appoggiarsi, ma il suo comportamento gli sembra diverso da come lo ricorda, e da lì nasce un sospetto sempre più difficile da soffocare: che la donna davanti a lui sia un’impostora e non sua madre.

Il mistero si muove su un terreno familiare che diventa all’improvviso estraneo, sulla scia delle convenzioni del thriller paranoico. Il rapporto tra madre e figlio porta però con sé una posta emotiva che va oltre l’enigma: a Sonny non basta una risposta, deve capire se può ancora affidarsi alla persona che credeva di conoscere meglio di chiunque altro.

Ad aiutarlo entra in scena Sharla, il personaggio di Meera Syal, un’investigatrice privata che il ragazzo ingaggia per risalire alla verità. Il confidente più fidato diventa invece Vogel, interpretato da Maliq Johnson, anche il più convinto sostenitore delle teorie di Sonny sulla madre. Il risultato viene presentato come un cozy small-town mystery con un tocco da YA sitcom.

Il cast e chi lavora dietro le quinte

Accanto a Britton, che veste i panni di Ellen, e a Nivola, che interpreta Sonny, il cast comprende Grace Brennan (Mallory), Mahaela Park (Chloe), Maliq Johnson (Vogel) e Colter Lee (Weldon); Spencer Driver interpreta Sonny da giovane. La serie porta la firma di Nick Paley, che ha scritto e diretto il primo episodio ed è anche produttore esecutivo insieme ad Anthony King, co-showrunner già coinvolto in The Afterparty. Tra i produttori esecutivi figurano inoltre Connie Britton, Charlie Alderman, Drew Goddard e Sarah Esberg, mentre Andrea Massaro partecipa come co-executive producer. Paley è noto al pubblico per il film Marcel the Shell with Shoes On, e la produzione è firmata 20th Television.

Alle spalle, la serie ha una gestazione lunga: il progetto era stato segnalato per la prima volta nel 2022 e ha ottenuto il via libera alla produzione nel 2024. Le riprese della prima stagione si sono svolte a Vancouver nella primavera del 2026, tra il 3 marzo e il 22 maggio, mentre il pilot era stato girato nel dicembre 2024.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI