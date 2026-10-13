Maddie Hasson entra nel cast di Guilty Creatures, il thriller di Apple TV+ con Julia Garner protagonista. L’attrice avrà un ruolo da series regular e reciterà al fianco di Lewis Pullman, la cui presenza era stata annunciata in precedenza.

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Il nuovo volto accanto a Julia Garner

Per Hasson si tratta di un ritorno in un progetto televisivo di peso e di una nuova collaborazione con il regista Craig Gillespie, che l’aveva diretta nel 2017 nel biopic I, Tonya. L’ultima volta l’abbiamo vista guidare il cast del survival thriller Bone Lake, diretto da Mercedes Bryce Morgan; in televisione è stata tra i protagonisti della serie Netflix The Recruit. Sul grande schermo ha preso parte a Malignant di James Wan per New Line e a Taurus, insieme a Machine Gun Kelly, Scoot McNairy e Megan Fox. L’abbiamo vista anche in Novitiate di Sony Classics, con Margaret Qualley e Melissa Leo. Prossimamente sarà protagonista della limited series The Altruists, prodotta dalle Higher Ground degli Obama.

Un delitto che dura diciotto anni

La serie nasce dal libro di true crime di Mikita Brottman, Guilty Creatures: Sex, God, and Murder in Tallahassee, Florida, adattato per lo schermo da Sarah DeLappe. Sullo sfondo del Florida Panhandle, il racconto segue due giovani amanti sposati, interpretati con ogni probabilità proprio da Garner e Pullman, la cui relazione passionale sfocia in un omicidio. A complicare la vicenda è la loro fede profonda: la coppia resta devota a Dio anche dopo il delitto, in un conflitto continuo tra ciò in cui crede e ciò che ha commesso. La storia scava poi nelle conseguenze emotive di diciotto anni vissuti da assassini, con tutte le ripercussioni che comporta. Le riprese si svolgono nell’area metropolitana di Atlanta, in Georgia, nonostante la vicenda sia ambientata in Florida.

Chi lavora dietro la macchina da presa

Alla regia c’è Gillespie, che dopo l’esperienza cinematografica di Supergirl torna a un progetto televisivo, il terreno su cui in passato ha ottenuto una candidatura agli Emmy. Alla guida della writers room, come showrunner, c’è Stuart Zicherman, con un curriculum che comprende The Shrink Next Door, Sweetbitter e The Americans. DeLappe ha firmato in passato la sceneggiatura di Bodies Bodies Bodies. La produzione è affidata a Tomorrow Studios, partner di ITV Studios, e sviluppata attraverso gli accordi di first look che lo studio ha con Alma Margo di Garner e con Fortunate Jack Productions di Gillespie. Marty Adelstein, Becky Clements e Alissa Bachner figurano come produttori esecutivi per Tomorrow Studios, insieme a Garner per Alma Margo. Zicherman e DeLappe ricoprono lo stesso ruolo, così come Gillespie e Annie Marter per Fortunate Jack Productions. Anche Brottman è produttrice esecutiva.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI