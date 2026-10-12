Un ragazzino di 12 anni che sfiora i 200 chili. Un uomo che dopo essere sceso da 422 a 90 chili ha ricominciato a ingrassare. Un influencer arrivato a quasi 300 chili che ha nascosto dietro donne e lusso la depressione e la dipendenza dal cibo: sono le storie di Vivere pesando 400 kg, lo speciale de Le Iene presentano: Inside andato in onda domenica 11 ottobre su Italia 1.

Scarica ora la nostra nuova APP, è gratis! Programmazione TV, promemoria e notizie in tempo reale

Il racconto dell’obesità estrema

Alla conduzione c’è Alessandro De Giuseppe, che presenta il nuovo appuntamento dello spin-off nato da un’idea di Davide Parenti, scritto da Luca Vantini e trasmesso dalle 21.20 fino all’1.13 di lunedì 12 ottobre, pubblicità comprese, in chiaro e in streaming su Mediaset Infinity. Al centro del racconto ci sono le persone che convivono con forme estreme di obesità e i loro familiari, tra sofferenza fisica, isolamento sociale, difficoltà quotidiane e percorsi terapeutici.

Il programma si chiede come si arrivi a pesare 300, 400, persino 600 chili, e quali meccanismi spingano a mangiare rischiando la vita, interrogandosi sulle ricadute che tutto questo ha su famiglie chiamate a un’assistenza senza pause. Affronta anche una questione scomoda, quella di quanta responsabilità abbia chi non riesce a smettere. Il percorso tocca gli esiti più drammatici, fino alla morte, e insieme le possibilità di ricominciare.

Mariano, ricevuto da Papa Leone XIV

Tra i protagonisti c’è Mariano, 12 anni e quasi 200 chili, che dopo il servizio realizzato dal programma è stato ricevuto da Papa Leone XIV: un incontro dal quale, stando al racconto, il ragazzo è uscito con nuova fiducia.

Alessandro, Guglielmo e i toni di Peter Duper

C’è poi la storia di Alessandro, uno dei casi di obesità più gravi del Paese: da 422 chili è arrivato a 90, poi ha interrotto il percorso di cura e ha ripreso a ingrassare. Oggi viene seguito sotto il profilo psicologico e psichiatrico in una struttura ospedaliera sul Lago Maggiore.

Racconta la propria esperienza anche Guglielmo, influencer arrivato a pesare quasi 300 chili, che ha messo in scena un’immagine all’insegna di donne e lusso per mascherare la depressione e la dipendenza dal cibo. Spazio infine per Peter Duper, psicologo che parla a chi è obeso con toni ruvidi e offensivi. L’inviato lo incalza, contestando un approccio che, secondo il programma, rischia di peggiorare la fragilità di chi è già in difficoltà.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI