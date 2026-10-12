Elenoire Casalegno debutta questa sera, lunedì 12 ottobre, alle 21:20 su Rai 2 con “Formidabile!”, il programma che in cinque puntate riporta in video i titoli che hanno costruito l’identità della rete. Il ciclo si chiude il 9 novembre ed è seguito anche in streaming su RaiPlay attraverso la diretta del canale.

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Un omaggio alla rete che li ha trasmessi

Cinque appuntamenti serali ripercorrono i volti, i programmi e i momenti più memorabili di Rai 2, quelli che si ponevano come alternativa ai palinsesti più istituzionali di Rai 1. Si parte con “L’ottavo nano” di Serena Dandini, poi toccherà a “Quelli che il calcio” e a “Libero” di Teo Mammucari. Seguono “Due risate”, con i suoi titoli comici, e in chiusura “Due di tutto”, che guarda anche all’informazione di Giovanni Minoli. In ogni serata trova spazio pure “Hot Parade”, che ripropone tre titoli vissuti dal pubblico come momenti di trasgressione.

Ogni puntata ospita una rubrica ricorrente intitolata “…and Co.”, una carrellata di programmi affini per tema, stile o tono, e lascia spazio a estratti delle trasmissioni cult, con un’attenzione particolare ai personaggi che hanno reso la rete un punto di riferimento. Sono previsti anche ospiti speciali, volti noti della televisione che raccontano esperienze e ricordi legati a quei programmi. A margine del progetto televisivo, la conduttrice è attesa anche su Radio 2 alle 18:30.

La prima serata, tra Dandini e Guzzanti

L’esordio di stasera è dedicato a “L’Ottavo Nano”, lo show satirico andato in onda tra il 2000 e il 2001, ideato e condotto da Serena Dandini insieme a Corrado Guzzanti e al suo gruppo. Una comicità nuova, irriverente e spesso politicamente tagliente, che in questo primo appuntamento viene accostata ad altri titoli dello stesso tono, come “La Tv delle Ragazze”. Il racconto attraversa così stagioni diverse della rete, mettendo in fila esperienze tra loro lontane ma legate da un modo comune di intendere l’intrattenimento.

«Erano politicamente scorretti»

Alla domanda su quale sia il programma che le è rimasto nel cuore, la conduttrice non sceglie:

«Tutti. Li amo follemente perché erano politicamente scorretti».

Le sarebbe piaciuto condurli, spiega, perché erano geniali nel loro linguaggio: proprio per questo sono diventati dei “cult”, ricordati ancora oggi, mentre il modo di fare televisione è cambiato. La speranza dichiarata è che si torni a quella maniera di comunicare, perché la televisione è intrattenimento e spettacolo, da prendere seriamente ma senza prendersi troppo sul serio. La serietà conta, aggiunge, perché si tratta di un lavoro, ma nessuno di chi fa televisione entra in sala operatoria a fare interventi a cuore aperto. In un momento storico come questo, sostiene, ridere serve, e a dirlo non è lei sola ma gli psicologi: un po’ di leggerezza è necessaria, perché il cervello ha bisogno di staccarsi da certe brutture.

Sul senso stesso del titolo scelto per il programma, la parola “formidabile” la pronuncia per la vita, imprevedibile e misteriosa, capace di sorprendere di continuo e di cambiare tutto in una manciata di secondi.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI