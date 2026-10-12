Black Doves sta per tornare. La seconda stagione della spy thriller di Netflix, con Keira Knightley e Ben Whishaw, debutta il 5 novembre, due anni dopo il primo ciclo. Helen Webb è di nuovo sospesa tra la famiglia e l’organizzazione clandestina per cui lavora, mentre nella rete qualcuno comincia a eliminare gli agenti.

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Il ritorno su Netflix

La nuova stagione arriva in piattaforma giovedì 5 novembre, con sei episodi resi disponibili tutti insieme. Chi ha apprezzato il primo ciclo non troverà stravolgimenti: restano l’azione, gli intrecci familiari e la vena comica che hanno caratterizzato la serie. Alla sceneggiatura c’è ancora Joe Barton, ideatore del progetto, mentre la regia di questa stagione è affidata a Julian Farino e Kieron Hawkes.

Il primo ciclo, esordito a dicembre 2024, era stato accolto bene dalla critica, che gli ha riconosciuto il 92% di recensioni positive lodando soprattutto il lavoro del cast; per Knightley è arrivata anche una nomination ai Golden Globe. Più tiepido il giudizio di una parte del pubblico, fermo al 64%, con i due protagonisti, una donna e un uomo gay, finiti al centro di polemiche di stampo anti-woke.

Le due vite di Helen

Helen si muove su un crinale stretto. Continua a lavorare per l’organizzazione che l’ha reclutata, arrivando a tradire il proprio Paese, mentre a casa deve nascondere tutto a un marito che si prepara a candidarsi alla carica di Primo Ministro. L’uomo non può sapere nulla, perché le conseguenze non riguarderebbero soltanto la sua carriera politica.

Sam Young, dal canto suo, è caduto in disgrazia: esegue incarichi di basso profilo tra un drink e l’altro nei bar di Soho. Intanto qualcosa si muove nell’ombra, perché gli agenti delle Black Doves cominciano a essere uccisi uno dopo l’altro, e i due amici si ritrovano a collaborare di nuovo per salvare se stessi e le persone a cui tengono.

Volti nuovi e vecchie conoscenze

Knightley e Whishaw vestono di nuovo i panni di Helen Webb e Sam Young, affiancati da Sarah Lancashire, che torna nei panni di Mrs. Reed, la supervisore di Helen. Il cast si allarga con Ambika Mod (One Day) nel ruolo di Laila, un’agente dal temperamento caustico e anarchico mandata a dare man forte a Helen in una missione, e con Neve Campbell (The Lincoln Lawyer) nei panni di Cecile. Sylvia Hoeks (See) interpreta Katia, mentre Babou Ceesay (Alien: Earth) è Mr. Conteh, dirigente dell’organizzazione dalle motivazioni poco chiare. Completano il quadro Sam Riley (Firebrand) nei panni di Patrick, l’inviato di un’organizzazione misteriosa che a Sam propone una via d’uscita, Goran Kostic (Canary Black) in Alexei e Samuel Barnett in Jerry.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI