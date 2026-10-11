Una nevicata da record, per i piccoli Belcher, non è un problema ma un’occasione: costruire un fortino di neve altrettanto eccezionale. È la promessa dello short natalizio di Bob’s Burgers, On the Fort Day of Christmas, di cui è stata mostrata una clip al New York Comic-Con, in arrivo il 7 dicembre.

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Il fortino dei piccoli Belcher

Bob e Linda pensano alle feste in modo piuttosto prosaico, ma i loro tre figli guardano alla neve con un entusiasmo diverso. La sinossi dello speciale mette insieme le due cose: una tempesta di Natale che entra negli annali significa, per i ragazzi di casa Belcher, che anche il loro fortino di neve dovrà entrare negli annali. Nel filmato presentato al panel, i tre fratelli lasciano crescere le aspettative per un po’ di divertimento sulla neve.

A illustrare l’anteprima sono stati l’executive producer Loren Bouchard e un gruppo di doppiatori della serie: H. Jon Benjamin, John Roberts, Kristen Schaal, Eugene Mirman, Dan Mintz e Larry Murphy.

Dove e quando vederlo

L’appuntamento è fissato per lunedì 7 dicembre. Lo short andrà in onda in esclusiva su Hulu e, per chi ha il bundle, su Hulu dentro Disney+ negli Stati Uniti; nei mercati internazionali, nella maggior parte dei paesi, l’approdo è su Disney+. Si tratta del primo short di Bob’s Burgers prodotto appositamente per Hulu: con questa operazione la serie si mette in fila con The Simpsons e Family Guy, altre commedie animate di 20th Television Animation per Fox che hanno già pubblicato contenuti originali soltanto sulla piattaforma streaming di Disney. L’annuncio è arrivato accompagnato da un’anteprima, mentre a luglio Bouchard ne aveva già parlato al San Diego Comic-Con, nel corso del panel dedicato alla serie.

La stagione 17 e il futuro della serie

Chi attende gli episodi inediti dovrà però armarsi di pazienza: la diciassettesima stagione tornerà su Fox nel 2027, dopo che l’emittente ha spostato la programmazione della serie alla mezza stagione. Lo streaming seguirà lo stesso schema dello short, con Hulu e Hulu su Disney+ per gli abbonati al bundle negli Stati Uniti e Disney+ nella maggior parte dei mercati internazionali. Nel frattempo la serie resta al centro di un rinnovo di quattro stagioni, insieme ad altri titoli di punta dell’Animation Domination come The Simpsons, Family Guy e American Dad!.

Prodotta da 20th Television Animation, Bob’s Burgers racconta la famiglia Belcher, di estrazione popolare, alle prese con un ristorante di hamburger affacciato sul mare nel New Jersey: i genitori sono Bob (Benjamin) e Linda (Roberts), i figli Tina (Mintz), Gene (Mirman) e Louise (Schaal). Alla creazione e alla produzione esecutiva c’è Loren Bouchard, affiancato da Nora Smith, Dan Fybel, Rich Rinaldi, Jon Schroeder, Steven Davis, Scott Jacobson, Holly Schlesinger, Wendy Molyneux, Lizzie Molyneux-Logelin e Janelle Momary-Neely. La serie è stata co-sviluppata da Jim Dauterive.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI