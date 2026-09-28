Vought International non è nata già come la multinazionale capace di condizionare la politica e l’immaginario collettivo. Prima di Homelander, prima dei sette, c’era un’azienda in cerca di potere e un siero destinato a cambiare tutto. Vought Rising, il nuovo prequel di The Boys, arriverà nel 2027 su Prime Video per raccontare come è nato l’impero che conosciamo.

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Un viaggio negli anni ’50 tra Vought e il Compound V

La serie è stata annunciata per la prima volta durante il San Diego Comic-Con 2024, svelata da Jensen Ackles di persona e da Aya Cash tramite un video, entrambi presenti al panel di The Boys. Da allora l’attesa è cresciuta, anche perché Vought Rising è un vero e proprio tuffo alle origini dell’universo creato da Garth Ennis e Darick Robertson.

La storia si svolge negli anni ’50 e mostra la fondazione di Vought International insieme alla creazione del Compound V, il siero che trasforma le persone in Supe. È un periodo lontano da quello raccontato nella serie madre, ma con dinamiche che, a quanto pare, restano sorprendentemente attuali: supereroi che cercano di diventare icone culturali e politici pronti a sfruttarli per portare avanti la propria agenda.

La trama viene descritta come un intricato giallo-noir sulle origini dell’azienda, sui primi exploit di Soldier Boy e sulle manovre diaboliche di una Supe nota all’epoca come Clara Vought. Un gruppo di persone comuni scopre che Vought sta cercando di insabbiare un omicidio e decide di fare di tutto per portare l’azienda e i suoi supereroi davanti alla giustizia: le tattiche opache della compagnia sono sempre state una costante.

Soldier Boy, Liberty e un cast che si allarga

Il ritorno di Jensen Ackles nei panni di Soldier Boy è uno dei motivi che rendono Vought Rising particolarmente atteso. Aya Cash torna nell’universo di The Boys dopo le stagioni 2 e 3, anche se in questa fase della timeline il suo alias da supereroina è Liberty: il soprannome “Stormfront” non verrà utilizzato. Il personaggio, all’epoca, si faceva chiamare Clara Vought, un dettaglio che la dice lunga su quanto il suo legame con l’azienda sia profondo e antico.

Al cast principale si aggiungono Mason Dye (Stranger Things) e Will Hochman (Blue Bloods), nei panni di Torpedo. Ci sono poi KiKi Layne (The Old Guard), Jorden Myrie (The Strays), Nicolo Pasetti (All Heart), Elizabeth Posey (Heels), nel ruolo di Private Angel, Ricky Staffieri (The Bear) e Brian J. Smith (Sense8). In ruoli ricorrenti figurano anche Cecily Strong, Mark Pellegrino, Eric Johnson, Annie Shapero, Raphael Sbarge, Romi Shraiter, Aaron Douglas e David Hewlett.

Dietro la macchina da presa e alla scrivania troviamo nomi di peso. Paul Grellong è il creatore della serie, mentre tra i registi figurano Philip Sgriccia, Shana Stein e Sam Miller. La sceneggiatura porta le firme, tra gli altri, di Eric Kripke, Jim Barnes, Lauren Greer, Matt Berns, Paul Keables, Sheila Wilson e Sophia Lopez. Tra i produttori esecutivi ci sono anche Seth Rogen, Evan Goldberg, Neal H. Moritz e Garth Ennis. La produzione è affidata a Sony Pictures Television e Amazon MGM Studios, in associazione con Kripke Enterprises, Point Grey Pictures e Original Film.

Un’atmosfera diversa, ma lo stesso sangue

Chi si aspetta il caos metropolitano e i social network della serie madre dovrà ricredersi. Il 2027 di Vought Rising consegnerà un mondo fatto di grammofoni al posto dello streaming musicale e di telefoni analogici al posto degli smartphone, ma con le stesse dinamiche di fondo. I capisaldi di The Boys, dalla violenza al gore passando per la nudità, saranno comunque presenti, come confermato dalle prime anticipazioni.

Basandosi sul primo trailer, Vought Rising sarà tanto un thriller noir quanto uno show satirico sui supereroi. In un’intervista con Deadline, lo showrunner Eric Kripke ha eluso una domanda sul fatto che la serie si svolga su più linee temporali, offrendo un classico “no comment” che alimenta più di qualche sospetto.

Vought Rising non è il primo tentativo di espandere questo universo. Prime Video ha già portato sullo schermo Diabolical, spin-off animato dedicato a eventi bizzarri con una sola stagione, e Gen V, arrivato nel 2023 e incentrato sui giovani studenti del college per Supe, cancellato dopo due stagioni. Il nuovo prequel, però, ha un respiro diverso: guarda al cuore pulsante della mitologia, quel passato che spiega perché Vought sia diventata ciò che è.

La serie debutterà nel 2027 in esclusiva su Prime Video in più di 240 Paesi e territori. La finestra è confermata, mentre la data precisa non lo è ancora, ed è lecito aspettarsi ulteriori aggiornamenti nei prossimi mesi. Il conto alla rovescia per scoprire come tutto ha avuto inizio, intanto, è già partito.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI