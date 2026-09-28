La mappa torna a fare la sua comparsa e con lei i venti dei Caraibi: L’isola del tesoro, il classico firmato da Robert Louis Stevenson, si prepara a sbarcare sul piccolo schermo con una veste nuova. Sei episodi di suspense, un cast di primo livello e una rilettura moderna di una storia che continua ad affascinare generazioni di lettori e spettatori.

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Un adattamento tra pirati e spie

Quella che arriva sulle piattaforme è una miniserie drammatica in sei episodi, pensata come una storia di formazione capace di parlare alle nuove generazioni senza tradire lo spirito del romanzo settecentesco. Alla regia si alternano Jeremy Lovering (Slow Horses), William McGregor (The Buccaneers) e Paul Walker (Shameless), mentre la sceneggiatura televisiva porta la firma di Robert Murphy (Vera, Shetland). Mark Hedges ricopre il ruolo di produttore. La serie nasce da una coproduzione tra Amazon MGM Studios, Playground Entertainment e Fifth Season, quest’ultima incaricata anche della distribuzione nei territori internazionali.

A dare volto ai protagonisti troviamo Tom Sweet nei panni del giovane Jim Hawkins, affiancato da un David Oyelowo che veste i panni dell’iconico Long John Silver e da Hayley Atwell in quelli di Bess Hawkins. Completano il cast Jack Huston nel ruolo dell’agente Aaron Graham e Tomer Capone in quello di Billy Bones, insieme a Craige Els (Mr Arrow), Tristan Sturrock (il Capitano Smollett) e Neil Pendleton (Mr Cameron). Craige Els arriva da Andor, Tristan Sturrock da Poldark, Neil Pendleton da Outlander: volti già noti al pubblico seriale.

L’ambientazione storica colloca la vicenda nel 1788, tra la battuta costa della Cornovaglia, mari insidiosi e un’isola nella giungla immersa nei segreti. Dietro la macchina da presa troviamo la fotografia di Will Baldy, Xavier Dolléans e Maros Zilincan, le musiche di Alex Baranowski e il montaggio curato da Robin Hill e William Blunden.

Da ragazzo protetto a pirata determinato

Il cuore della narrazione è la trasformazione del sedicenne Jim Hawkins, che da ragazzo protetto si ritrova suo malgrado a diventare un giovane e determinato pirata. Quando entra in possesso di una leggendaria mappa del tesoro, le azioni scaltre e decisive di sua madre Bess finiscono per mettere in grave pericolo la vita di entrambi, tanto che madre e figlio si ritrovano a bordo della celebre nave Hispaniola, stretti nella morsa di due figure tanto affascinanti quanto pericolose.

Da un lato c’è Long John Silver, un sopravvissuto spietato e astuto capace di risultare irresistibilmente carismatico; dall’altro Aaron Graham, una spia rivoluzionaria che intende usare l’oro del famigerato Capitan Flint per sovvertire il potere coloniale. Tra alleanze mutevoli, segreti e insidie, il viaggio conduce i protagonisti attraverso un Mar dei Caraibi sull’orlo della rivoluzione, fino a un’Isola dello Scheletro che promette di non essere affatto accogliente. Riusciranno Jim e Bess a restare uniti quando ogni compagno di viaggio nasconde un secondo fine?

Quella di Stevenson è una delle storie più adattate di sempre, con oltre 50 versioni realizzate tra cinema e televisione, passando per i film con Orson Welles, il prequel televisivo Black Sails e persino l’universo di Star Wars con Skeleton Crew. La concorrenza non manca: è in sviluppo un altro adattamento cinematografico firmato da Ridley Scott con Hugh Jackman.

Dove e quando vedere la serie

Il debutto è fissato per l’11 ottobre su MGM+, con un episodio inedito ogni domenica fino al 15 novembre. Nel Regno Unito e in Irlanda la miniserie arriva su Paramount+ il giorno successivo, il 12 ottobre, con cadenza settimanale fino al 16 novembre. Per tutti gli altri territori la distribuzione globale è affidata a Fifth Season, quindi conviene tenere d’occhio le piattaforme della propria zona per non perdersi l’esordio dell’Hispaniola.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI