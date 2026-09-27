Ida Di Filippo, volto di Casa a Prima Vista, ha detto sì a Pietro Albano. Il matrimonio, celebrato lo scorso 5 settembre in Costiera Sorrentina, è stato un evento seguito sui social e ora arriva in tv con uno speciale sul dietro le quinte.

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Il matrimonio di Ida e Pietro: quando va in onda

L’agente immobiliare tra le più amate del piccolo schermo apre le porte della sua vita privata. La cerimonia è stata ripresa dalle telecamere e andrà in onda su Real Time, canale 31 del digitale terrestre, martedì 6 ottobre alle 21.30, con uno speciale dal titolo Il matrimonio di Ida e Pietro. L’appuntamento sarà disponibile anche in streaming su discovery+.

Le telecamere hanno seguito i due neo sposi nei mesi che hanno preceduto il sì, lungo tutto il percorso dei preparativi. Con la guida di Andrea Pellizzari, voce narrante di Casa a Prima Vista, gli sposi ripercorrono la nascita della loro storia d’amore. Sullo sfondo scorrono gli incontri con la wedding planner Giorgia Fantin Borghi, le ultime prove degli abiti, la scelta della location a Sorrento e le visite a Siano, dove la famiglia Di Filippo custodisce le tradizioni campane che hanno ispirato la celebrazione.

Lo speciale, prodotto da Bluyazmine per Warner Bros. Discovery, è stato voluto dagli sposi come un matrimonio del Sud, con una lunga festa affacciata sul mare fatta di tradizioni, affetti, musica e convivialità. Sarà anche l’occasione per scoprire un lato più intimo di Ida, volto noto anche di Turisti per case e Pazzi di Dolci.

Un matrimonio del Sud tra Sorrento e Siano

La cerimonia religiosa si è svolta nel Santuario della Madonna del Carmine a Sorrento, in Piazza Tasso, nel centro storico della città. La relazione tra Di Filippo e Albano affonda le radici molto più lontano: è nata dodici anni fa su Facebook, prima che il programma di Real Time rendesse celebre l’agente immobiliare. Pietro Albano è infermiere all’ospedale Niguarda di Milano, una professione lontana dai riflettori ma vicina, per certi versi, alla sensibilità di Ida.

Per il grande giorno, l’abito scelto da Ida è stato un abito in pizzo a sirena con lungo velo, mentre lo sposo ha optato per uno smoking nero. All’interno dell’abito, la stilista ha cucito un pezzo di stoffa blu, come vuole la tradizione: un dettaglio scaramantico che ha accompagnato la sposa lungo tutta la giornata.

Dopo la cerimonia, il ricevimento si è svolto al Grand Hotel Europa Palace di Sorrento, dove i festeggiamenti sono proseguiti con una cena affacciata sul Golfo di Napoli. Gli sposi avevano scelto un dress code ispirato alle tonalità della Costiera, in omaggio ai colori e alle atmosfere del luogo del loro sì.

Damigelli d’onore e ospiti celebri

Durante la cerimonia si vedono momenti e racconti di amici e familiari, protagonisti di una festa a cui hanno partecipato anche i compagni di avventura di Ida, Gianluca Torre e Mariana D’Amico, che hanno avuto un ruolo speciale nelle nozze in qualità di “damigelli d’onore”, a testimonianza del legame di amicizia nato oltre Casa a Prima Vista. I dolci della festa portano invece la firma del pastry chef Tommaso Foglia, giudice di Bake off Italia e compagno di Ida in Pazzi di Dolci.

Tra gli invitati c’era anche Nunzia De Girolamo, mentre tra gli auguri arrivati sui social spiccano quelli del collega romano Corrado Sassu e di Csaba Dalla Zorza, volto del bon ton di Real Time. Un insieme di amici e colleghi che racconta il legame che Ida, in questi anni, ha costruito con chi le sta accanto davanti e dietro la macchina da presa.

===REVISIONE===

– nessuna modifica

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI