È stato Dwayne Johnson in persona, durante una conferenza stampa tenuta a Rio de Janeiro in occasione del remake live-action, a rivelare che Oceania 3 è già in fase di sviluppo presso Disney Animation. Va precisato che Disney non ha ancora rilasciato un comunicato ufficiale, ma le parole dell’attore lasciano poco spazio ai dubbi:

«Sì, abbiamo parlato di Oceania 3. Ma prima lasceremo uscire il live-action di Oceania. Abbiamo gli straordinari Jared Bush e Dana Ledoux Miller, che sono stati i nostri sceneggiatori… saranno loro a scrivere anche Oceania 3.»

Jared Bush e Dana Ledoux Miller, già coinvolti nella scrittura dei primi due capitoli, torneranno quindi alla guida creativa del terzo film, garantendo una continuità narrativa che i fan della saga apprezzeranno.

L’annuncio non sorprende se si guardano i numeri del franchise. Il primo Oceania, uscito nel 2016, aveva incassato quasi 700 milioni di dollari al box office prima di diventare uno dei titoli più visti su Disney+. Oceania 2, inizialmente concepito come una serie televisiva e poi trasformato in lungometraggio cinematografico, ha fatto ancora meglio: con oltre 1,05 miliardi di dollari di incasso mondiale, è diventato il terzo film con il maggior incasso del 2024, superato soltanto da Inside Out 2 e Deadpool & Wolverine.

Spunta Tutto.TV come fonte preferita su Google

Il futuro della saga tra live-action e nuovi poteri per Vaiana

Prima di scoprire dove porterà il terzo capitolo animato, Disney punterà tutto sul remake live-action, diretto da Thomas Kail e in uscita nei cinema americani il 10 luglio 2026, esattamente a dieci anni dall’uscita del film originale. In Italia arriverà invece il 19 agosto 2026, per poi approdare su Disney+ circa due mesi dopo la distribuzione nelle sale.

Nel live-action Catherine Laga’aia interpreterà Vaiana, affiancata da Dwayne Johnson di nuovo nei panni di Maui. Il cast comprende anche John Tui nel ruolo del Capo Tui, Frankie Adams in quello di Sina, Rena Owen come Nonna Tala e Jemaine Clement nei panni di Tamatoa. Tra i produttori esecutivi figura anche Auli’i Cravalho, la voce originale di Vaiana nei film d’animazione, che in questo modo resta legata al progetto pur non recitando nel film.

Sul fronte del terzo capitolo animato, i dettagli sulla trama sono ancora assenti, ma il finale di Oceania 2 apre scenari narrativi molto interessanti: Vaiana viene trasformata in una semidea dall’oceano e dai suoi antenati dopo aver affrontato il villain Nalo, acquisendo nuovi poteri che le permettono di sollevare l’isola sommersa di Motufetu e riunire le tribù oceaniche separate. È ragionevole aspettarsi che questi poteri giochino un ruolo centrale nel terzo film, rendendo Vaiana e Maui un duo ancora più potente. Restano poi aperti diversi interrogativi su Nalo, il dio della tempesta che appare fugacemente nella scena post-credits, e su Matangi, l’antagonista del secondo film che alla fine si schiera con Vaiana, e sul loro legame reciproco.

Un altro aspetto ancora tutto da definire riguarda la musica: Lin-Manuel Miranda, autore di brani diventati iconici come How Far I’ll Go e You’re Welcome nel primo film, non aveva partecipato al sequel, con i compiti di composizione passati ad Abigail Barlow e Emily Bear. Non è ancora noto chi si occuperà delle canzoni per Oceania 3.