Una fuga rocambolesca, tende distrutte e una telecamera danneggiata: la scena di Gabriele Govoni che abbandona di corsa il villaggio dei fidanzati durante la seconda puntata di Temptation Island ha fatto il giro del web e ha totalizzato milioni di visualizzazioni su WittyTv, ma alla fine non ha portato a nessuna squalifica. Vediamo perché.

La chiave di tutto sta in una distinzione fondamentale: Gabriele ha sì oltrepassato i confini del villaggio, ma non ha mai incontrato la fidanzata Sara Palumbieri. Il regolamento del programma vieta esplicitamente alle coppie di vedersi prima del falò di confronto ufficiale, e questa violazione, di fatto, non c’è mai stata. Gabriele si è fermato sulla spiaggia esterna, senza raggiungere il villaggio delle ragazze e senza avere alcun contatto, né visivo né fisico, con Sara. Le sue urla erano indirizzate esclusivamente al tentatore Andrea Turino, soprannominato “Hulk”, che lui stesso ha più volte chiamato in causa dichiarando: “Voglio parlare con Hulk, non con lei”. Anche Sara, nel momento in cui ha realizzato che quel ragazzo che correva verso di lei era il suo fidanzato e non un altro concorrente, ha scelto di allontanarsi e rientrare in camera, evitando qualsiasi contatto.

Secondo quanto riportato da FanPage, proprio questa assenza di incontro tra i due fidanzati avrebbe convinto la produzione a non procedere con la squalifica: per poco, potremmo dire, ma le regole sono regole e Gabriele le ha rispettate nella sostanza, se non nello spirito.

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Chi è Gabriele, e perché è già un caso

La fuga non è stata certo l’unico episodio che ha reso Gabriele Govoni il protagonista più discusso di questa edizione. Il 25enne barman, fidanzato con Sara da sei anni e mezzo e convivente da due, aveva già fatto parlare di sé fin dalla prima puntata grazie al tormentone della parola “Follia”, diventata rapidamente virale sui social. E prima ancora che il programma andasse in onda, era emerso un altro problema ben più serio: una bugia raccontata agli autori, che riguardava l’esistenza di foto e video privati della coppia finiti online. Una vicenda per cui lui e Sara avevano già pubblicato un video di scuse, definendola una bravata, mentre la redazione di Temptation Island aveva dichiarato di non essere stata informata del materiale in questione.

La scena della fuga, nel dettaglio, era esplosa quando nel capanno erano comparse le immagini di Sara sempre più vicina al tentatore: confidenze sotto le coperte, sguardi complici, bagni notturni e, come goccia che ha fatto traboccare il vaso, un massaggio da parte di Andrea Turino. “Abbiamo iniziato la guerra, Saretta”, aveva esordito Gabriele, prima di scattare letteralmente verso l’uscita. La scena ha evocato in molti il 2019, quando l’attore Ciro Petrone scappò dal programma in circostanze simili.

C’è poi un elemento di formato che ha fatto discutere su X: questa volta, a differenza di quanto avviene normalmente, a Sara è stato mostrato non solo il comportamento di Gabriele con le tentatrici, ma anche le sue sfuriate nel capanno, una scelta insolita che ha alimentato ulteriori polemiche tra il pubblico.

Gabriele resta quindi nel programma e, stando a quanto si intravede nelle anticipazioni, nella prossima puntata vedremo finalmente il falò di confronto anticipato tra lui e Sara. Per chi volesse rivedere gli episodi, è disponibile la replica di Temptation Island. Dal canto suo, il tentatore “Hulk”, Andrea Turino, 31 anni originario di Caserta e imprenditore agricolo specializzato nella produzione di kiwi, continua a essere al centro della storia, con alle spalle una prima esperienza televisiva ma un passato già ricco di attenzione mediatica, tra una relazione con la showgirl Dayane Mello e la sopravvivenza alla tragica strage di Buccino del novembre 2008.