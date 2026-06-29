L’estate è appena iniziata, ma dietro le quinte di Rai1 il lavoro per la stagione autunnale è già entrato nel vivo. Milly Carlucci e Carlo Conti stanno definendo i cast dei loro rispettivi programmi di punta, e le ultime indiscrezioni iniziano a delineare un quadro sempre più concreto.

Sul fronte di Ballando con le Stelle, il giornalista Gabriele Parpiglia ha rivelato nella sua newsletter che il nome dell’ex campionessa di tennis Flavia Pennetta è finito sul taccuino della conduttrice, con trattative ancora in corso: secondo Parpiglia, Milly Carlucci “non sembra voler arretrare”. Un dettaglio non trascurabile è che Flavia Pennetta è la moglie di Fabio Fognini, che la scorsa edizione aveva conquistato la finale del programma, e questo potrebbe giocare un ruolo nella sua eventuale decisione di accettare.

Tra i nomi ancora in ballo figura anche Piero Marrazzo, per cui le trattative proseguono, anche se Parpiglia ha accennato a possibili “resistenze politiche” dell’ultima ora. Discorso diverso invece per Francesca Pascale, ex compagna di Silvio Berlusconi: già in passato vicina alla partecipazione e poi rimasta fuori, questa volta il suo sì sembrerebbe più probabile. Un altro profilo considerato concreto è quello di Loredana Lecciso, che in diverse occasioni aveva dichiarato di accogliere volentieri una proposta della Carlucci. Nelle ultime settimane la showgirl è tornata a circolare con insistenza tra i candidati. C’è poi Elena Sofia Ricci, su cui Milly Carlucci avrebbe messo gli occhi: l’attrice prende lezioni di ballo da mesi con Moreno Porcu, ballerino professionista del programma, e aveva già dimostrato le sue capacità in una puntata speciale dell’ottobre 2024.

Sono invece sfumati i nomi di Elisabetta Canalis e Belen Rodriguez, entrambe impegnate su Mediaset a Tu Sì Que Vales, dove Canalis figura come conduttrice e Belen come ospite fissa. Per quest’ultima, stando ai rumor, mentre erano in corso i contatti con la Rai sarebbe intervenuta Maria De Filippi, convincendola ad accettare il ritorno sulle reti Mediaset. Fuori dai giochi anche Elettra Lamborghini, che Carlo Conti ha scelto per rinnovare la giuria di Tale e Quale Show.

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Le giurie si rinnovano: Matano favorito a Ballando, Siani e Lamborghini a Tale e Quale

Questa potrebbe essere la stagione dei cambiamenti più significativi non solo nei cast, ma anche nelle giurie di entrambe le trasmissioni. Per la prima volta dopo anni, Ballando con le Stelle dovrà fare a meno di Selvaggia Lucarelli, passata a Mediaset per condurre L’Isola dei Famosi. Trovare un sostituto all’altezza non è impresa semplice, e i nomi circolati nelle ultime settimane spaziano da Barbara D’Urso ad Alberto Matano, passando per Giuseppe Cruciani. Stando alle ultime indicazioni, però, la candidatura di D’Urso sembrerebbe aver perso quota nelle valutazioni interne alla Rai, mentre Matano appare al momento come il nome più accreditato: già legatissimo al programma grazie al ruolo di custode del tesoretto, il conduttore de La Vita in Diretta è stato indicato come principale candidato anche dal giornalista Roberto Alessi.

Su Tale e Quale Show, invece, Carlo Conti ha già chiuso la partita: Giorgio Panariello e Alessia Marcuzzi non torneranno, e al loro posto sederanno dietro il bancone Alessandro Siani ed Elettra Lamborghini, che si affiancheranno al confermato Cristiano Malgioglio. I tre giudici fissi saranno poi completati da un quarto giurato a rotazione. Da segnalare anche una novità sul piano degli orari: il programma abbandona il venerdì sera per spostarsi al mercoledì.

Per quanto riguarda il cast concorrenti di Tale e Quale Show, secondo Affari Italiani avrebbero già superato i primi provini Chiara Squaglia, inviata di Striscia la Notizia, la conduttrice Sabina Stilo (lanciata da Pippo Baudo nella prima Serata d’onore da Rai2), il creator Gabriele Vagnato (noto per la partecipazione a Viva Rai2 di Fiorello e a The Floor di Paola Perego), il mago Antonio Casanova e l’attrice Nathaly Caldonazzo. Il settimanale Chi ha poi fatto il nome di Maurizio Ferrini, in arte la Signora Emma Coriandoli, che potrebbe ricoprire il classico ruolo del concorrente comico, sulla falsariga di quanto accaduto con Carmen Di Pietro, talmente apprezzata da essere richiamata anche nell’edizione successiva. Tra i nomi che avrebbero partecipato ai casting figura anche Simona Tagli.