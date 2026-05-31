Sabato 30 maggio 2026 la prima serata televisiva ha visto trionfare Canale 5 con lo speciale concerto di Gigi D’Alessio allo Stadio Maradona di Napoli, che ha raccolto 1.963.000 spettatori e uno share del 16.9%, battendo Rai 1 e la replica dello show di Massimo Ranieri “Tutti i Sogni Ancora in Volo”, ferma a 1.559.000 spettatori con il 13.2%.

Lo speciale di Canale 5, trasmesso in prima visione, ripropone il mega concerto che l’artista aveva tenuto un anno fa nel leggendario stadio della sua città natale, dopo ben nove anni di assenza da quel palco. Un evento costruito come un viaggio attraverso 30 anni di carriera, con oltre 60 canzoni in circa due ore e mezza di spettacolo, ambientato nello stadio ancora in festa per il quarto scudetto del Napoli. Sul palco con D’Alessio si sono alternati ospiti d’eccezione come Elodie, Geolier, Alessandra Amoroso, Clementino, LDA ed Elena D’Amario. La produzione è firmata FriendsTv in collaborazione con GGD Edizioni, mentre la regia è di Roberto Cenci. L’aftershow ha poi tenuto incollati altri 855.000 spettatori con il 15.4%.

Su Rai 1, invece, “Tutti i Sogni Ancora in Volo” di Massimo Ranieri ha proposto un omaggio al grande varietà di una volta, tra canzoni, racconti e memoria televisiva, pensato per chi ama l’intrattenimento popolare elegante e nostalgico. Nonostante la sconfitta nello share, il programma ha comunque mantenuto una platea consistente per tutta la sua durata, dalle 21:53 fino a mezzanotte e un quarto circa.

Tra le altre reti, Rete 4 ha convinto con il classico “…continuavano a chiamarlo Trinità”, scelto da 956.000 spettatori pari al 7.3%, mentre su Tv8 la differita della finale di Champions League tra PSG e Arsenal ha ottenuto 906.000 spettatori con il 6.7%. La7 con In Altre Parole ha raggiunto 819.000 spettatori nella prima parte (5.3%), calando a 579.000 (4.9%) nella seconda. Più distanziate le reti minori: Rai 2 con Omicidio a Les Saintes al 5.2%, Rai 3 con Sapiens al 4.5%, Italia 1 con Belle & Sebastien – L’avventura continua al 4.4% e il Nove con Accordi & Disaccordi al 3.1%.

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La finale di Champions League e l’access prime time

Sul fronte sportivo, Tv8 ha trasmesso la differita della finale UEFA Champions League 2026 tra PSG e Arsenal, disputata a Budapest: i francesi puntavano al secondo trionfo consecutivo, mentre gli inglesi tornavano in finale a vent’anni dall’ultima volta, dalla sconfitta contro il Barcellona. A seguire, dalla mezzanotte circa, il canale ha proposto il talk Tv8 Champions Night con Leo Di Bello e Sarah Castellana (318.000 spettatori, 5%), chiudendo poi con Gialappa’s Night che ha raccolto 161.000 spettatori (3.6%).

Nell’access prime time, invece, la sfida tra Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna si è risolta ancora una volta a favore di Canale 5: il gioco condotto su Rai 1 si è fermato a 3.817.000 spettatori (24.5%), mentre la Ruota ha raggiunto 3.964.000 spettatori con il 25.3%, preceduta dalla breve striscia Gira La Ruota della Fortuna che aveva già collezionato 2.907.000 spettatori (19.7%).

Preserale, pomeriggio e daytime: il quadro completo

Nel preserale, Rai 1 ha tenuto il passo con L’Eredità, che nella fase finale ha toccato 2.698.000 spettatori (23%), mentre Canale 5 con Avanti un Altro! Story si è fermata a 1.595.000 (14.7%). Su Rai 3 i TGR hanno informato 1.545.000 spettatori (13%), confermandosi punto di riferimento del sabato pomeriggio.

Nel pomeriggio, grande protagonista è stato il Giro d’Italia su Rai 2, con il momento dell’arrivo che ha sfiorato i 2.032.000 spettatori (21.4%), un dato di rilievo che ha tenuto la seconda rete pubblica in ottima salute per tutta la fascia. Su Canale 5, la soap Beautiful ha aperto con 2.064.000 spettatori (17.9%), mentre Le Storie di Verissimo ha raccolto 1.569.000 spettatori (20.4%) nella prima parte. Su Rai 1 il blocco di Linea Verde ha dominato la fascia del mezzogiorno con picchi fino a 2.122.000 spettatori (20.9%) per Linea Verde Italia.

In seconda serata, Speciale TG5 su Canale 5 ha guidato la fascia con 512.000 spettatori (11.6%), davanti al TG3 Mondo di Rai 3 (392.000 spettatori, 4.9%) e a Beverly Hills Cop II su Italia 1 (352.000 spettatori, 5.3%). Sul Nove, Accordi & Disaccordi ha mantenuto una buona tenuta anche in seconda serata, con 210.000 spettatori e il 5.1% nella parte rilevata.