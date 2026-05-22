La stagione cinematografica si arricchisce con l’arrivo su Sky Cinema di una nuova commedia romantica italiana. Lunedì 25 maggio alle 21:15, Sky Cinema Uno trasmetterà in prima TV “2 Cuori e 2 Capanne”, il film diretto da Massimiliano Bruno con protagonisti Edoardo Leo e Claudia Pandolfi.

Come sicuramente saprete, negli ultimi anni Sky ha intensificato la sua presenza nel panorama cinematografico italiano, offrendo agli abbonati sempre più produzioni originali e anteprime esclusive. Scopriamo insieme cosa ci riserva questa nuova proposta.

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Ufficiale la programmazione di “2 Cuori e 2 Capanne”: ecco cosa sappiamo

Il film sarà disponibile in streaming su NOW e on demand, con una novità interessante per chi possiede una configurazione tecnica adeguata: su Sky il film sarà fruibile on demand anche in formato 4K per i clienti Sky Q via satellite o Sky Glass dotati di pacchetto Sky Cinema e servizio opzionale Sky HD 4K/Sky Ultra HD attivo.

La pellicola, che segna il ritorno dietro la macchina da presa di Massimiliano Bruno dopo “C’era una volta il crimine” del 2022, è una produzione Italian International Film e Vision Distribution realizzata in collaborazione con Sky e Disney+, prodotta da Fulvio e Federica Lucisano.

La trama ruota attorno a due personalità diametralmente opposte: Alessandra (Claudia Pandolfi), insegnante di liceo brillante e indipendente, e Valerio (Edoardo Leo), il nuovo preside quarantenne dal carattere tradizionalista. Il loro incontro casuale su un tram darà il via a una serie di eventi inaspettati: una passione fulminea, la scoperta di lavorare nella stessa scuola e, nei mesi successivi, una gravidanza sorpresa che metterà in discussione tutte le loro certezze.

La commedia promette di giocare con gli stereotipi e i ruoli di genere, raccontando con ironia e momenti emotivi l’incontro-scontro tra una femminista convinta e un maschilista inconsapevole, costretti a confrontarsi con una convivenza forzata sotto lo stesso tetto scolastico.

Prezzi e disponibilità di “2 Cuori e 2 Capanne”

Il film sarà trasmesso lunedì 25 maggio alle 21:15 su Sky Cinema Uno, in streaming su NOW e disponibile on demand. Per i clienti Sky da più di tre anni, grazie al programma loyalty Sky Extra, la pellicola sarà disponibile in anteprima on demand con il servizio Primissime.

Se desiderate scoprire tutte le novità della programmazione Sky e delle piattaforme streaming, vi invitiamo a consultare la sezione Serie TV di Tutto.TV, dove potrete trovare notizie su Netflix, Disney+, Amazon Prime Video, NOW e Sky Go.