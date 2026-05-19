Le luci del cabaret illuminano la Parigi di fine Ottocento, e con esse emergono le contraddizioni di una città in piena trasformazione. Montmartre, la serie tv franco-belga già diventata un caso televisivo in Francia, si prepara a sbarcare in Italia in prima visione assoluta su Canale 5.

La produzione, diretta da Louis Choquette su sceneggiatura di Brigitte Bémol e Julien Simonet, è stata trasmessa in Francia a partire dal 29 settembre 2025 su TF1, raccogliendo oltre 5,3 milioni di telespettatori in audience consolidata a sette giorni dalla messa in onda numeri che l’hanno consacrata come la serie evento dell’autunno 2025 nel paese transalpino. Una coproduzione di Authentic Prod (filiale di Banijay), TF1 e della società belga Beside Productions, presentata al Festival della Finzione di La Rochelle 2025 nella categoria “Fiction eventi”, con Disney+ come partner per la distribuzione internazionale.

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Trama, cast e quando vederla in tv

Siamo nel 1899, e Montmartre non è ancora il quartiere nostalgico che immaginiamo oggi: è un luogo che pulsa di contrasti, dove la Belle Époque convive con la miseria, il desiderio di riscatto si scontra con le rigidità di classe e le tensioni sociali attraversano ogni strato della società. In questo contesto, la serie segue le vicende di tre protagonisti le cui vite, all’apparenza lontanissime, sono destinate a intrecciarsi anche perché, come scopriremo, li uniscono legami di sangue di cui nessuno dei tre è consapevole.

Céleste (interpretata da Alice Dufour) è una ballerina di cancan che cerca disperatamente il fratello e la sorella, da cui è stata violentemente separata nell’infanzia dopo aver assistito all’assassinio del padre. Per finanziare la ricerca, stringe un accordo con l’ispettore Léon Blanchard: ballerà nuda, diventando di fatto la prima spogliarellista di Parigi. Arsène (Victor Meutelet) è invece un giovane ingegnere automobilistico destinato a prendere le redini della fabbrica di famiglia, già promesso a un buon partito, ma impossibilitato ad accettare un matrimonio di convenienza perché ama segretamente gli uomini. Rose (Claire Romain), infine, è una giovane lavandaia dei sobborghi che sogna una vita semplice con il suo fidanzato finché lui non la porta in una casa di piacere dove viene rinchiusa. Riuscirà a fuggire, ma inseguita dai suoi aguzzini si getterà nella Marna rischiando la vita.

La Parigi di quegli anni non fa semplicemente da sfondo: entra nelle scelte dei personaggi, ne amplifica i conflitti e ne condiziona i destini, trasformandosi in una presenza narrativa a tutti gli effetti. Le riprese, svolte tra novembre 2024 e aprile 2025, hanno richiesto una minuziosa ricostruzione storica: poiché la collina di Montmartre attuale non si prestava sempre alle riprese in location naturale, la troupe ha ricreato l’intero cabaret l’Éléphant Rose negli studi di Bry-sur-Marne.

Il cast è completato da Hugo Becker nel ruolo dell’ispettore Léon Blanchard, Pablo Pauly come Youri Kroll direttore artistico del cabaret, Mathilde Seigner nei panni della madre di Arsène, e poi ancora Valérie Karsenti e Antoine Besson rispettivamente nei ruoli di Sarah Bernhardt e Henri de Toulouse-Lautrec due figure storiche realmente legate alla Montmartre di quegli anni. Completano il cast Thibault de Montalembert, Cristiana Reali, Roxane Turmel e molti altri.

Quando va in onda Montmartre su Canale 5

La serie si compone di otto episodi da circa 52 minuti ciascuno, tutti compresi in un’unica stagione. TF1, invece di sviluppare una seconda stagione, ha optato per un modello antologico battezzato Quartiers de Paris: fiction indipendenti, ognuna ambientata in un’epoca e in un quartiere diversi della capitale francese. Il primo progetto già annunciato si intitola Montparnasse.

Quanto all’Italia, Mediaset ha acquisito i diritti e confermato la trasmissione in prima serata su Canale 5, in linea con la strategia della rete ammiraglia di dedicare gli slot serali alle grandi produzioni internazionali. La data ufficiale di messa in onda non è ancora stata comunicata, ma le prime indiscrezioni la collocano nel corso del 2026. Il promo è già andato in onda sulla rete, quindi l’attesa non dovrebbe essere lunga.

Copertina generata tramite AI