La finale di Amici 2025-2026 non andrà in onda questa sera, sabato 16 maggio, come da consuetudine, ma è stata posticipata a domani, domenica 17 maggio, alle 21.30 su Canale 5, in diretta dallo studio 8 Titanus Elios di Roma. Il motivo è una sovrapposizione con l’Eurovision Song Contest 2026, che occupa la prima serata di oggi. Non è la prima volta che accade: lo stesso slittamento si era già verificato nel 2023 e nel 2025. Al posto della finale, stasera Canale 5 trasmetterà Il Gladiatore 2, il film del 2024 diretto da Ridley Scott con Paul Mescal, mentre l’Italia sarà rappresentata all’Eurovision da Sal Da Vinci con il brano Per sempre sì.

A differenza degli appuntamenti precedenti del Serale, registrati, questa puntata andrà in diretta e decreterà il vincitore assoluto. Cambia anche la struttura della competizione: le squadre che hanno accompagnato gli allievi fino a qui, ovvero Zerbi-Celentano, Pettinelli-Peparini e Cuccarini-Emanuel Lo, non esisteranno più, e ognuno dei finalisti affronterà gli altri in totale autonomia. A decidere il nome del vincitore sarà il televoto del pubblico da casa.

I cinque finalisti e i favoriti dei bookmaker

Sul palco si sfideranno tre ballerini e due cantanti. Tra i ballerini troviamo Nicola Marchionni, 23 anni, nato ad Ancona con origini panamensi; Emiliano, romano classe 2008, che ha il primato di essere stato il primo ad ottenere il banco della scuola e il primo ad accedere al Serale; e Alessio, la cui storia è particolarmente significativa perché aveva già tentato la scorsa stagione, salvo doversi ritirare per un infortunio, prima di tornare quest’anno e arrivare fino in fondo.

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Tra i cantanti c’è Elena, cantautrice e musicista dal talento versatile, che nella scuola ha saputo distinguersi per il suo legame profondo con la musica. Il quinto finalista, invece, è ancora da definire tra Angie e Lorenzo, in seguito a una decisione insolita presa da Maria De Filippi: vista la spaccatura della giuria, con Cristiano Malgioglio ed Elena D’Amario a favore di Lorenzo e Gigi D’Alessio con Amadeus a favore di Angie, la conduttrice ha scelto di cambiare il regolamento in corsa, consegnando la maglia a entrambi e lasciando al pubblico l’ultima parola.

Secondo i bookmaker, il principale candidato alla vittoria è Alessio, allievo del team Pettinelli-Emanuel Lo, tallonato dal giovanissimo Emiliano, mentre Nicola, sostenuto da Alessandra Celentano, rimane più defilato ma ancora pienamente in corsa. In palio c’è un montepremi di 100.000 euro in gettoni d’oro, a cui si aggiungono nel corso della serata il premio della critica e alcune borse di studio. In studio, accanto a Maria De Filippi, siederanno i giudici Gigi D’Alessio, Amadeus, Elena D’Amario e Cristiano Malgioglio, insieme ai sei professori che hanno seguito i ragazzi durante tutto il percorso: Alessandra Celentano, Rudy Zerbi, Lorella Cuccarini, Veronica Peparini, Anna Pettinelli ed Emanuel Lo.