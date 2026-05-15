L’universo di John Wick non smette di crescere: dopo il successo di Ballerina, è in lavorazione un nuovo spin-off incentrato su Caine, il micidiale assassino cieco interpretato da Donnie Yen, e il cast si arricchisce di un nome che i fan di Stranger Things conosceranno molto bene.

Il titolo ufficiale del progetto è From the World of John Wick: Caine, lo stesso schema adottato per il film con Ana de Armas. Le riprese sono iniziate il 25 aprile 2026 a Budapest, in Ungheria, e proseguiranno a Hong Kong entro la fine di giugno. Donnie Yen è coinvolto a doppio titolo, come attore protagonista e come regista, con l’ambizione dichiarata di creare qualcosa di ben preciso:

«Il mio obiettivo è creare il film d’azione con arti marziali più definitivo mai realizzato, uno che onori ciò che il pubblico ama di John Wick portando al tempo stesso una nuova profondità emotiva e un nuovo linguaggio visivo alla storia.»

Una visione che si sposa con quanto dichiarato da Chad Stahelski, storico regista del franchise, secondo cui lo spin-off si ispira ai grandi maestri del cinema d’azione asiatico come Chow Yun-fat, John Woo e Wong Kar-wai, allontanandosi quindi dal DNA originale di John Wick (più vicino a Charles Bronson e Lee Marvin) per esplorare un linguaggio visivo completamente diverso. La sceneggiatura è firmata da Mattson Tomlin, già al lavoro sul sequel di The Batman diretto da Matt Reeves.

Sul fronte del cast, oltre a Donnie Yen ritroviamo Rina Sawayama nei panni di Akira, già presente in John Wick 4 e determinata a vendicarsi di Caine per l’uccisione di suo padre Koji, direttore dell’Osaka Continental Hotel. La storia, ambientata dopo gli eventi del quarto capitolo, si ricollega direttamente alla scena post-credit del film, in cui Caine torna a Parigi per riabbracciare sua figlia e si ritrova faccia a faccia con Akira, ancora assetata di vendetta.

La vera novità riguarda però l’ingresso di Dacre Montgomery, volto notissimo al pubblico seriale per aver interpretato Billy Hargrove, il fratellastro di Max, in Stranger Things. L’attore australiano, che nel frattempo ha collezionato ruoli in Elvis di Baz Luhrmann e nel film di Gus Van Sant Dead Man’s Wire, rappresenta di fatto il primo personaggio completamente inedito del franchise all’interno di Caine: sia Yen che Sawayama riprendono ruoli già visti in John Wick: Chapter 4, mentre Montgomery porta in scena una figura tutta nuova. Che si tratti di un nuovo sicario della Gran Tavola o di qualcosa di più articolato, per ora rimane top secret.

Keanu Reeves fuori dalla scena, ma non dal progetto

Chi non vedremo sullo schermo è Keanu Reeves: Stahelski ha confermato che il personaggio di John Wick non comparirà nel film. L’attore sarà però presente come produttore, insieme a Basil Iwanyk ed Erica Lee (Thunder Road) e allo stesso Stahelski attraverso 87Eleven Entertainment, con Donnie Yen nel ruolo di produttore esecutivo.

Nel frattempo, per chi non riesce ad aspettare, c’è anche un’altra buona notizia: il presidente di Lionsgate Adam Fogelson ha confermato che John Wick 5 è in sviluppo. Reeves e Stahelski avrebbero trovato un’idea che li entusiasma davvero, anche se non sono ancora stati comunicati dettagli né tempistiche precise. Caine, dal canto suo, non ha ancora una data di uscita ufficiale.