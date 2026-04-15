Dopo aver dominato i botteghini italiani durante le feste natalizie, Buen camino di Checco Zalone è pronto a conquistare anche lo streaming. A poco più di quattro mesi dall’uscita in sala, il film sarà disponibile su Netflix dal 29 aprile 2026 per tutti gli abbonati alla piattaforma.

Il lungometraggio, diretto da Gennaro Nunziante e distribuito da Medusa Film il 25 dicembre 2025, si è rivelato uno dei maggiori successi commerciali della storia del cinema italiano. Al 22 febbraio 2026 aveva già raggiunto i 76,3 milioni di euro di incassi, superando i 9,2 milioni di biglietti venduti. Un risultato straordinario, considerando che solo nei primi quattro giorni di programmazione dal 25 al 28 dicembre erano stati incassati quasi 27 milioni di euro. Con questo film, Luca Medici (in arte Zalone) occupa ora ben cinque posizioni nella Top 10 dei film con i maggiori incassi di sempre in Italia.

La trama: un padre, una figlia e un cammino inaspettato

Il film racconta la storia di un paperone italiano abituato a una vita di lussi sfrenati: ristoranti stellati, fidanzate giovani e uno yacht chiamato Zalonius II. Un uomo che non ha mai lavorato un giorno in vita sua, vivendo dei soldi del padre. La sua routine milionaria viene sconvolta dalla figlia diciassettenne, che un giorno scompare per intraprendere il Cammino di Santiago.

Quello che segue è un viaggio pieno di peripezie e situazioni esilaranti: la Ferrari del protagonista viene distrutta dai tori durante la festa di San Fermín a Pamplona, la figlia gli strappa il parrucchino davanti a tutti, e Checco si ritrova a voler abbandonare tutto finché Alma, la capogruppo dei pellegrini, non lo convince a proseguire nel tentativo di ricostruire il rapporto con la figlia. Lungo il percorso, le sorprese non mancano: scopre che la fidanzata Martina gli ha mentito sulla sua età e lo ha tradito più volte, mentre la figlia Cristal e Alma, notando qualcosa di strano nel suo stato di salute, lo portano in ospedale, dove viene operato in tempo per un cancro alla prostata.

Nel cast, accanto a Zalone, compaiono Letizia Arnò, Beatriz Arjona, Martina Colombari e Hossein Taheri, per una commedia dalla durata di 90 minuti che mescola risate e momenti più toccanti.

Il successo di Buen camino ha avuto un effetto immediato anche sulle piattaforme streaming, dove titoli come Cado dalle nubi e Che bella giornata sono tornati prepotentemente nelle classifiche, con i fan che hanno colto l’occasione per ripercorrere tutta la filmografia di Zalone in attesa di questo nuovo capitolo.