Fabio Fazio si prepara a regalare ai telespettatori del Nove una serata ricca di grandi nomi e storie toccanti con la nuova puntata di Che Tempo Che Fa dell’8 febbraio 2026. Il conduttore, affiancato come sempre da Luciana Littizzetto e Filippa Lagerbäck, accoglierà ospiti d’eccezione che spaziano dal cinema alla letteratura, dal giornalismo alla scienza.

Cinema e televisione protagonisti della serata

Il mondo del cinema d’autore sarà rappresentato da due figure di spicco: Marco Bellocchio e Fabrizio Gifuni presenteranno Portobello, la nuova serie HBO Original che racconta la drammatica vicenda giudiziaria di Enzo Tortora. Si tratta della quarta collaborazione tra i due artisti, e la serie – presentata in anteprima all’82ª Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia – debutterà il 20 febbraio sulla piattaforma streaming HBO Max.

Non mancherà il mondo delle serie televisive con Luca Argentero e Giulia Michelini, protagonisti dell’attesissima Motorvalley. La serie, diretta da Matteo Rovere, Pippo Mezzapesa e Lyda Patitucci, trae ispirazione dal film Veloce come il vento e promette di conquistare il pubblico con storie avvincenti ambientate nel mondo dei motori.

Letteratura, giornalismo e scienza in studio

La puntata ospiterà anche Antonio Scurati, sempre presente quando si tratta di affrontare temi di rilevanza storica e sociale. Valeria Golino porterà invece la sua testimonianza cinematografica con La gioia, il film diretto da Nicolangelo Gelormini che ha fatto il suo debutto in Concorso alle Giornate degli Autori 2025 a Venezia.

Il panorama giornalistico sarà ampiamente rappresentato con nomi di primo piano: Francesco Costa, direttore de Il Post, Fiorenza Sarzanini (vicedirettrice del Corriere della Sera), Annalisa Cuzzocrea e Massimo Giannini (editorialisti di Repubblica). Gherardo Colombo presenterà il suo ultimo lavoro letterario La giustizia italiana in 10 risposte, mentre Roberto Burioni – professore ordinario di Microbiologia e Virologia all’Università Vita-Salute San Raffaele – offrirà il suo contributo scientifico.

Il tavolo della domenica sera

Come da tradizione, la serata si concluderà con Che Tempo Che Fa – Il Tavolo, momento di intrattenimento e leggerezza che vede protagonisti volti amatissimi dal pubblico. Mara Venier, Orietta Berti e Mara Maionchi guideranno il gruppo di ospiti fissi, affiancate da Ivana Spagna, Nino Frassica, Alessia Marcuzzi, Lello Arena, Raul Cremona, Ninna Quario, Francesco Paolantoni, Gigi Marzullo, la Signora Coriandoli, Ubaldo Pantani e Giucas Casella. Questo mix di personalità diverse garantisce sempre momenti di spontaneità e divertimento che chiudono perfettamente la domenica sera televisiva.