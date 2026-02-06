Giulia Stabile si prepara a vivere un’esperienza che potrebbe cambiare definitivamente la sua carriera artistica. L’ex vincitrice di Amici è infatti entrata nel corpo di ballo del Lux Tour 2026 di Rosalìa, la celebre cantautrice spagnola. Un’opportunità internazionale che potrebbe portarla lontano dall’Italia per diversi mesi.

Il prestigioso ingaggio con Rosalìa

La notizia ha iniziato a circolare quando su X è apparsa una foto che mostra i protagonisti del corpo di ballo del tour mondiale della star spagnola. Tra i volti selezionati spicca proprio quello di Giulia Stabile, che avrà l’onore di accompagnare una delle artiste più influenti del panorama musicale internazionale.

Il tour, che prende il nome dall’ultimo album di Rosalìa uscito a novembre, rappresenta un’occasione unica per la ballerina italiana. Non si tratta di una semplice collaborazione temporanea, ma di un vero e proprio ingaggio professionale che la vedrà esibirsi sui palchi di tutto il mondo accanto a una delle sue cantanti preferite.

Un tour mondiale da marzo a giugno

Le date del Lux Tour 2026 sono già state annunciate e prevedono un calendario fittissimo che toccherà Europa e America. Il tour inizierà il 16 marzo e si concluderà a giugno, attraversando alcune delle città più importanti del mondo.

Per quanto riguarda l’Europa, le tappe includeranno Milano (25 marzo), Parigi, Zurigo, Amsterdam, Colonia, Berlino, Londra, oltre alle immancabili date spagnole di Barcellona e Madrid. Successivamente, la tournée si sposterà oltreoceano, toccando città americane come Miami, Orlando, Boston, Toronto, New York, Chicago, Houston, Las Vegas, Los Angeles e Santiago.

Le conseguenze per la carriera italiana

Questa opportunità internazionale solleva inevitabilmente delle domande sul futuro di Giulia nel panorama televisivo italiano. La ballerina è attualmente impegnata come professionista ad Amici e come conduttrice di Tu Sì Que Vales, ruoli che le hanno garantito una solida presenza nel mondo dello spettacolo nostrano.

La durata del tour, che si estende da marzo a giugno, potrebbe comportare un’assenza prolungata dall’Italia. Sebbene esista la possibilità che Giulia partecipi solamente alla data milanese del 25 marzo, è più probabile che il suo coinvolgimento sia totale, considerando che solitamente i professionisti rimangono fissi per tutta la durata delle tournée.

Il precedente di Isobel

La situazione di Giulia ricorda molto da vicino quella vissuta recentemente da Isobel, altra ballerina professionista di Amici. La danzatrice di origini australiane ha infatti deciso di lasciare il cast del talent show per intraprendere una nuova avventura come valletta di Max Giusti nel game show Caduta Libera.

Il cambio di rotta di Isobel è avvenuto con il pieno consenso di Maria De Filippi, che ha sempre dimostrato comprensione verso le scelte professionali dei suoi collaboratori. La conduttrice ha infatti assicurato che, qualora Isobel dovesse voler tornare in futuro, le porte di Amici rimarrebbero sempre aperte per lei. Questa stessa apertura varrebbe certamente anche per Giulia Stabile, dovesse decidere di seguire Rosalìa nel suo tour mondiale.