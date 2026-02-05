Il varietà pomeridiano di Rai2 si prepara a una trasformazione speciale che promette di conquistare gli appassionati del Festival. Pierluigi Diaco ha annunciato che “BellaMà” tornerà in onda il 23 febbraio con sei puntate dedicate interamente a Sanremo 2026, assumendo temporaneamente il nome di “BellaSanremo”.

La pausa olimpica e il ritorno con novità

Il programma osserverà una pausa dal 6 al 22 febbraio per lasciare spazio alle Olimpiadi Invernali, che occuperanno l’intera programmazione di Rai2. Questa interruzione, però, si trasformerà in un’opportunità per riorganizzare completamente il format del varietà pomeridiano.

Al ritorno, Diaco non sarà più solo alla conduzione: ad affiancarlo ci sarà Rosa Chemical, che porterà una ventata di freschezza al programma. Questa collaborazione rappresenta un cambio di passo significativo per il varietà che finora aveva visto Diaco come unico conduttore.

Un cast stellare per commentare il festival

Lo studio del programma si arricchirà di volti noti della televisione italiana per commentare le serate sanremesi. Marco Columbro, Paolo Brosio, Vladimir Luxuria, Raffaello Tonon, Pamela Petrarolo e Rosanna Vaudetti saranno i protagonisti delle discussioni dallo Studio 1 della Dear-Fabrizio Frizzi di Roma.

La copertura del Festival non si limiterà agli studi romani: Roberta Capua presidierà le postazioni strategiche davanti al Teatro Ariston e alla Siae Lounge, garantendo una presenza costante nel cuore dell’evento. Domenico Restuccia si collegherà dalla porta carraia dell’Ariston, mentre Angela Achilli animerà il lungomare di Sanremo, coinvolgendo i fan dei cantanti in gara e facendo cantare le hit festivaliere.

Il successo del format e i progetti futuri

“BellaMà” si è affermato come un vero fenomeno televisivo, raggiungendo il 5,9% di media stagionale e contribuendo a posizionare Rai2 come terza rete nazionale nella fascia oraria 16-17. Questo successo è frutto dell’intuizione del direttore del Day Time Angelo Mellone, che due anni fa suggerì a Diaco di trasformare il programma nel primo varietà del pomeriggio televisivo.

Il conduttore ha espresso gratitudine verso l’azienda e l’amministratore delegato Giampaolo Rossi per la libertà autoriale concessa, definendo il lavoro “di puro artigianato Rai”. La quarta stagione si concluderà il 7 maggio, ma i preparativi per la quinta edizione sono già iniziati, con le iscrizioni aperte sul sito di Rai Casting per chi desidera partecipare al programma.