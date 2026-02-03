I Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026 stanno finalmente per iniziare. Dopo sette anni di attesa dal 24 giugno 2019, quando l’Italia conquistò il diritto di ospitare l’evento battendo la candidatura svedese di Stoccolma-Åre, il sogno olimpico diventa realtà. Il 6 febbraio alle 19:45, lo stadio San Siro di Milano aprirà ufficialmente la 25esima edizione dei Giochi della neve.

Le sedi olimpiche e le discipline in gara

Le competizioni si distribuiranno su un territorio che abbraccia diverse regioni italiane, creando un vero e proprio villaggio olimpico diffuso. Milano ospiterà le discipline del ghiaccio: l’Arena Santa Giulia sarà teatro dell’hockey su ghiaccio, mentre l’Ice Skating di Assago accoglierà il pattinaggio di figura e lo short track. L’Ice Park di Rho completerà l’offerta milanese con hockey e pattinaggio di velocità.

Le montagne lombarde faranno la loro parte con Bormio, dove lo Stelvio Ski Centre ospiterà tutte le gare maschili di sci alpino e lo sci alpinismo, e Livigno con i suoi due parchi dedicati a freestyle e snowboard. Spostandoci in Trentino-Alto Adige, Anterselva sarà la casa del biathlon, mentre la Val di Fiemme vedrà protagonisti combinata nordica, salto con gli sci e sci di fondo tra Predazzo e Tesero.

Cortina d’Ampezzo rappresenta il cuore storico degli sport invernali italiani. Il nuovo Sliding Centre ospiterà bob, skeleton e slittino, mentre le Tofane saranno il palcoscenico per tutte le gare femminili di sci alpino. Non mancherà il curling con il suo stadio olimpico dedicato. La cerimonia di chiusura si terrà nell’iconica Arena di Verona il 22 febbraio.

Dove seguire le olimpiadi in televisione

La Rai garantirà una copertura completa in chiaro attraverso Rai2 e RaiSport, con dirette che inizieranno alle 9 del mattino per proseguire fino a tarda sera. Il contenitore serale “Notti olimpiche” alle 23, condotto da Sabrina Gandolfi, offrirà approfondimenti e commenti con ospiti d’eccezione come l’ex fondista Stefania Belmondo e gli ex slalomisti Paolo De Chiesa e Giuliano Razzoli.

Per chi preferisce lo streaming, oltre a RaiPlay, HBO Max e Discovery+ trasmetteranno integralmente i Giochi attraverso Eurosport e 16 canali tematici dedicati. Su Eurosport debutteranno come commentatori due leggende dello sport azzurro: l’ex discesista Kristian Ghedina e l’ex pattinatrice Carolina Kostner, bronzo olimpico a Sochi 2014.

Gli appuntamenti imperdibili del programma

Il calendario olimpico regalerà emozioni quotidiane per oltre due settimane. Le discese libere di sci alpino apriranno le danze il 7 e 8 febbraio, mentre il curling doppio misto concluderà la sua finale il 10 febbraio. Gli amanti del freestyle potranno godersi lo slopestyle femminile il 9 febbraio, seguito dal biathlon individuale femminile l’11 febbraio.

La seconda settimana promette spettacolo con i giganti maschili e femminili del 14 e 15 febbraio, seguiti dagli slalom del 16 e 18 febbraio. Il pattinaggio di figura regalerà momenti magici con i programmi liberi distribuiti lungo tutta la manifestazione, mentre l’hockey su ghiaccio culminerà con le finali femminile (19 febbraio) e maschile (22 febbraio).

Le discipline più spettacolari e inusuali

Tra gli sport che cattureranno l’attenzione del pubblico, il curling ha conquistato il cuore degli italiani dopo l’oro di Stefania Constantini e Amos Mosaner a Pechino 2022. Questo “scacchi sul ghiaccio” nato in Scozia nel XVI secolo combina strategia e precisione, con i giocatori che utilizzano spazzoloni per guidare le loro pietre verso il bersaglio.

Lo short track promette adrenalina pura con le sue gare in gruppo su una pista di soli 110 metri, dove i contatti sono frequentissimi e rimanere in piedi diventa una sfida. Il freeski slopestyle rappresenta invece l’evoluzione più spettacolare degli sport invernali, con atleti che affrontano ostacoli e rampe eseguendo acrobazie giudicate fino a 100 punti.

Tra le novità olimpiche spicca lo SkiMo sprint (sci alpinismo), disciplina che trasforma in competizione l’antica necessità di attraversare zone montane impervie. Gli atleti affrontano salite con le pelli di foca e discese mozzafiato, correndo in gruppo fino al traguardo finale.