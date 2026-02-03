Domani sera, mercoledì 4 febbraio, Retequattro ospiterà un appuntamento imperdibile con “Realpolitik”: Tommaso Labate intervisterà in esclusiva Elly Schlein, segretaria del Partito Democratico. Un faccia a faccia che promette di toccare i temi più caldi dell’attualità politica italiana.

L’intervista a tutto campo con Elly Schlein

Il programma condotto da Tommaso Labate dedicherà ampio spazio a un’intervista approfondita con la leader del PD. Si tratta di un’occasione importante per ascoltare direttamente dalla voce di Schlein le sue posizioni sui principali dossier che stanno caratterizzando il dibattito politico nazionale. L’intervista, definita “a tutto campo”, lascerà spazio a domande su diversi fronti, permettendo ai telespettatori di conoscere meglio il pensiero della segretaria democratica.

La presenza di Schlein in prima serata su Retequattro rappresenta un momento significativo per il confronto politico televisivo. La leader del PD avrà l’opportunità di esporre le proprie idee e rispondere alle questioni più pressanti che riguardano il suo partito e l’opposizione in generale.

I temi caldi della puntata

Oltre all’intervista principale, “Realpolitik” affronterà alcune delle questioni più delicate del momento. In particolare, verrà dedicata una pagina agli scontri avvenuti sabato a Torino durante il torneo pro-Askatasuna. Questi episodi di violenza hanno suscitato una forte condanna da parte del ministro dell’Interno Piantedosi, che ha riferito alla Camera con un’informativa specifica, raccogliendo il biasimo dell’intera classe politica trasversalmente.

Un altro tema che troverà spazio nella trasmissione riguarda la situazione critica di Niscemi, ancora alle prese con le conseguenze della frana che ha colpito il territorio. La questione rappresenta un esempio delle emergenze territoriali che richiedono interventi immediati e coordinati tra i diversi livelli istituzionali.

Il format consolidato del programma

Come da tradizione, la puntata non mancherà di offrire gli elementi che caratterizzano “Realpolitik”. Ci sarà il consueto commento di Giampiero Mughini, che fornirà la sua analisi sull’attualità politica e culturale con il suo stile inconfondibile. I telespettatori potranno inoltre contare sui sondaggi curati da Alessandra Ghisleri, che offrono sempre una fotografia interessante dell’opinione pubblica sui temi più discussi del momento.

Questo mix di intervista esclusiva, approfondimenti tematici e analisi esperte conferma la formula vincente del programma, che continua a proporsi come uno spazio di confronto serio e approfondito nel panorama televisivo dell’informazione politica.