Il weekend di Verissimo si preannuncia ricco di emozioni e grandi personalità. Silvia Toffanin accoglierà nei suoi studi ospiti d’eccezione che spaziano dal mondo della musica a quello dello sport, dalla televisione al sociale, regalando al pubblico di Canale 5 due puntate imperdibili.

Gli ospiti del sabato: tra musica e drammi familiari

Sabato 31 gennaio alle ore 16.30, il salotto di Verissimo si aprirà con un’intervista esclusiva a Gigliola Cinquetti, autentica signora della musica italiana. L’artista si racconterà tra pubblico e privato, condividendo aneddoti della sua straordinaria carriera che l’ha resa una delle voci più amate del nostro Paese.

Spazio anche al mondo della fiction con Daniele Pecci, protagonista maschile della nuova serie “Una nuova vita”. Insieme a lui, direttamente dal cast della stessa produzione di Canale 5, sarà presente Alessandro Tersigni, che condividerà la sua esperienza sul set e alcuni retroscena della serie.

Il programma proseguirà con l’ironia travolgente di Valeria Graci e il racconto di Thais Wiggers, splendida quarantenne che sta vivendo un nuovo capitolo della sua vita. Tuttavia, non mancheranno i momenti più toccanti: Silvia Toffanin darà voce al dolore di Simonetta e Giuseppe Mendico, genitori di Paolo, il quattordicenne che si è tolto la vita lo scorso settembre. I genitori condivideranno la loro ricerca di giustizia e la necessità di sensibilizzare l’opinione pubblica su temi così delicati.

La domenica con Carlo Conti e gli eroi di tutti i giorni

Domenica 1 febbraio alle ore 15.30, Verissimo regalerà al pubblico un appuntamento davvero speciale. Per la prima volta negli studi del talk show, Carlo Conti si racconterà a tutto tondo, offrendo un ritratto inedito di uno dei conduttori più amati della televisione italiana. Sarà un’occasione unica per scoprire aspetti privati e professionali del presentatore toscano.

Il mondo dello sport sarà rappresentato da Fabio Fognini, ex tennista che condividerà un racconto inedito della sua carriera e della sua vita dopo il ritiro dalle competizioni. Accanto a lui, Samira Lui, volto noto de “La Ruota della Fortuna” al fianco di Gerry Scotti, racconterà la sua esperienza nel programma che ogni sera entra nelle case degli italiani.

La musica avrà un ruolo da protagonista con Kekko Silvestre dei Modà e Bianca Atzei, che presenteranno insieme il loro nuovo singolo “Ti amo ma non posso dirlo”. Ospiti del talk saranno anche Carolyn Smith e la modella Eva Riccobono, che condivideranno i loro percorsi personali e professionali.

L’intervista più toccante sarà dedicata a Paolo Campolo, l’eroe di Crans-Montana che durante il tragico rogo di Capodanno nel locale Le Constellation ha salvato molti ragazzi intrappolati, dimostrando un coraggio straordinario in un momento di estremo pericolo.