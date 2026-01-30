Nella puntata di oggi di Uomini e Donne è andata in onda la parte conclusiva della scelta di Cristiana Anania. Come già ampiamente rivelato dalle anticipazioni, la ragazza ha deciso di lasciare il programma con Ernesto Passaro. Al momento della scelta, però, la tronista si è voluta un po’ “vendicare” per tutto quello che Ernesto spesso le ha fatto passare. Successivamente, poi, si è passati al Trono Over, e al centro dell’attenzione ci sono stati Elisabetta e Sebastiano Mignosa.

La scelta di Cristiana Anania a Uomini e Donne: cosa è successo e le reazioni

La puntata del 30 gennaio di Uomini e Donne è cominciata con la scelta di Cristiana Anania. La ragazza ha fatto entrare prima Federico Cotugno, a cui ha fatto un discorso molto toccante, durante il quale è scoppiata anche in lacrime. La giovane ha ringraziato il ragazzo per tutto quello che ha fatto per lei durante questa esperienza, per averle offerto il suo cuore e per averla sempre messa al primo posto. Cristiana, però, ha ammesso che il suo cuore vada da un’altra parte. Federico è rimasto male, ma ha abbracciato la ragazza ringraziandola per le belle emozioni che gli ha fatto vivere.

Poi si è passati ad Ernesto. Anche a lui Cristiana ha fatto un discorso molto lungo, al termine del quale ha fatto credere al ragazzo di non essere la scelta, in quanto gli ha detto di volergli leggere una cosa prima di salutarlo. A quel punto, ha fatto entrare il suo diario e ha letto qualche riga. Alla fine, poi, ha concluso dicendo di vedere Ernesto nel suo destino. Lui è letteralmente balzato dalla sedia per baciare Cristiana, così i due si sono abbracciati e baciati sotto la pioggia di petali rossi. Alla fine, poi, anche Tina Cipollari, che ha sempre tifato per Federico, ha ammesso che il tutto si sia rivelato piuttosto emozionante.

Nuovi screzi tra Elisabetta e Sebastiano

Dopo la scelta di Cristiana, si è passati al Trono Over. Maria De Filippi ha chiamato al centro studio Sebastiano Mignosa ed Elisabetta. Dopo quanto accaduto la scorsa volta, Elisabetta si è mostrata piuttosto intransigente nei riguardi del cavaliere, sta di fatto che ha preteso le sue scuse per come si è comportato. Lui, però, non ha sentito questa esigenza, sta di fatto che, malgrado i due siano andati anche a cena insieme, le divergenze non si sono appianate. Ad ogni modo, anche se Elisabetta, a parole, ha cercato di respingere Sebastiano, è apparso palese a tutti il suo interesse per il cavaliere. Anche Tina, infatti, l’ha invitata a non fare tanto il personaggio in studio, se poi alla fine ci ricasca sempre.