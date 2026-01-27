La puntata del 27 gennaio 2026 di Uomini e Donne è cominciata con il botto. Al centro dell’attenzione si sono trovati Sebastiano Mignosa, la nuova dama venuta per lui, Manuela, ed Elisabetta. Quest’ultima ha dato luogo ad un nuovo show nel momento in cui ha scoperto che Sebastiano aveva intenzione di proseguire la conoscenza con Manuela. Lei, dal canto suo, non è stata da meno, sta di fatto che ha detto e fatto cose decisamente degne di nota. Poi si è parlato anche di Trono Classico.

Sebastiano Mignosa tra due fuochi a UeD: Manuela lo bacia, Elisabetta lo demolisce

Nella puntata di oggi di Uomini e Donne si è scoperto come sia andata la prima uscita tra Sebastiano Mignosa e Manuela. Per tutta la durata del loro incontro, i due non hanno fatto altro che fare allusioni piccanti. In studio, però, entrambi hanno rivelato di non essersi ancora baciati, cosa a cui nessuno ha creduto. Manuela, allora, si è presa la scena dicendo che, se tra di loro ci fosse stata un’altra uscita, lei lo avrebbe “sbranato”. Successivamente, poi, si è alzata ed ha dato un bacio a stampo a Sebastiano a centro studio. Il siparietto ha divertito i presenti e il pubblico da casa, un po’ meno Elisabetta. Quest’ultima, infatti, ha sbottato contro Sebastiano dicendogli che, se avesse deciso di continuare ad uscire con Manuela, lei avrebbe interrotto la conoscenza. La determinazione della donna, condita anche da una certa ilarità, ha conquistato il pubblico, che ha appoggiato le sue parole con un forte applauso.

Alla fine, poi, messo alle strette, Sebastiano ha deciso di continuare con Elisabetta eliminando Manuela. La sua decisione, però, ha suscitato un certo clamore in studio. Tina Cipollari ha reputato la scelta di Sebastiano assolutamente non sentita, ma frutto di un “ricatto”. Per tale ragione, ha attaccato Elisabetta dicendole che non dovrebbe essere contenta, in quanto si è comportata come una bambina viziata. Le parole di Tina, avallate in parte anche da Maria De Filippi, hanno fatto ricredere Elisabetta, la quale ha dato ragione alle due donne, ed ha detto a Sebastiano di non eliminare Manuela solo perché glielo ha imposto lei. Tra i due non c’è stato alcun punto d’incontro, sta di fatto che la storia sembra essere in stallo.

Ciro Solimeno rivaluta Elisa, Alessia nel caos

Dopo il blocco piuttosto lungo sul Trono Over, si è passati a quello Classico con Ciro Solimeno. Si è partiti da un’esterna tra il ragazzo ed Elisa. I due si sono trovati molto bene, e il tronista ha ammesso di averla molto rivalutata rispetto alle precedenti uscire, dove stava addirittura pensando di eliminarla. Successivamente, poi, Ciro è uscito anche con Alessia Messina. I due sono andati a pattinare sul ghiaccio e si sono molto divertiti.

Sia Alessia, sia Elisa hanno attaccato molto Alessia Antonetti, detta Ale, reputandola falsa, e portando alla luce delle passate segnalazioni secondo le quali lei avrebbe detto sui social di non essere affatto attratta da Ciro. Lei si è difesa, ma a poco è servito, in quanto anche Solimeno le ha detto di essere rimasto deluso da alcuni suoi comportamenti. In particolare, in una precedente puntata, quando lui scelse di non ballare con lei, la giovane disse sottovoce “Schifo”. Per il tronista questa è stata una reazione eccessiva che non ha compreso e l’ha anche molto deluso. Lei si è difesa dicendo di aver reagito così per la troppa delusione. Ale, poi, ha attaccato molto Elisa dandole della bambina in quanto ha 20 anni, ma si è subito scontrata con l’ira di Tina, la quale ha difeso Elisa dicendo che la meno matura tra le due sia proprio lei. Alla fine, poi, Ciro ha ballato con Alessia.