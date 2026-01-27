Il Festival di Sanremo 2026 si avvicina a grandi passi e, come sempre, dietro ogni canzone che ascolteremo sul palco dell’Ariston si nascondono talenti creativi straordinari. Quest’anno, dal 24 al 28 febbraio, scopriremo non solo le voci degli artisti in gara, ma anche le penne e i produttori che hanno dato vita alle 30 canzoni della competizione.

Le collaborazioni più interessanti

Tra i brani più attesi spicca senza dubbio “Male necessario” di Fedez & Masini, una collaborazione che unisce due generazioni diverse della musica italiana. Il pezzo è nato dalla creatività di entrambi gli artisti insieme ad Alessandro La Cava, Federica Abbate, Antonio Iammarino e Nicola Lazzarin (Cripo). Un mix esplosivo che promette di essere uno dei momenti clou del Festival.

Non meno interessante è “Poesie clandestine” di LDA & Aka 7even, scritta dai due giovani talenti con Alessandro Caiazza e Vito Petrozzino, e prodotta da Noya. Questa collaborazione rappresenta perfettamente la nuova generazione della musica italiana che si fa spazio sul palco più importante del paese.

Artisti che si raccontano in prima persona

Molti degli artisti in gara hanno scelto di essere protagonisti attivi nella scrittura dei loro brani. Arisa presenta “Magica favola”, un pezzo che porta la sua firma insieme a Giuseppe Anastasi, Marco Cantagalli (Galeffi), Fabio Dalè e Carlo Frigerio del duo Mamakass. La cantante dimostra ancora una volta la sua versatilità non solo interpretativa, ma anche compositiva.

Levante torna all’Ariston con “Sei tu”, un brano completamente scritto da lei, mentre Tommaso Paradiso propone “I romantici”, creato insieme a Davide Petrella e Davide Simonetta. Anche Francesco Renga ha messo mano alla penna per “Il meglio di me”, collaborando con Stefano Tartaglino, Antonio Caputo, Simone Enrico Reo, Mattia Davì e Davide Sartore.

Le sorprese e i ritorni

Tra le curiosità di quest’edizione troviamo Patty Pravo con “Opera”, un brano scritto interamente da Giovanni Caccamo, che promette di regalare emozioni uniche. Elettra Lamborghini presenta “Voilà”, frutto della collaborazione con Edwyn Roberts, Andrea Bonomo e Pietro Celona (CELO), mentre il gruppo Bambole di Pezza porta “Resta con me”, scritto dall’intera formazione insieme a Nesli, Simone Borrelli e Andrea Spigaroli.

Particolarmente interessante è il contributo di Ermal Meta con “Stella stellina”, creato insieme a Dario Faini (Dardust) e Gianni Pollex, che unisce la sensibilità del cantautore albanese-italiano alla maestria produttiva di uno dei producer più richiesti del momento. Anche Dargen D’Amico torna con “Ai ai”, scritto insieme a Edwyn Roberts, Gianluigi Fazio e Pietro Bagni (Vago XVII), confermando la sua capacità di innovare sempre il proprio sound.